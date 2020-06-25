九二共識陷困境　藍營青年：像傻瓜相機不時尚

國民黨改革委員會日前提出新兩岸論述，遭指淡化「九二共識」，傳引發黨內大老不滿。國民黨青年世代今（25）日召開記者會，表示「九二共識」常遭到污名化為「一國兩制」，陷入發展困境，呼籲應該提出新兩岸論述。

國民黨改革委員會副召集人黃士修表示，「九二共識」是兩岸交流的基礎，在馬英九政府執政的8年，「九二共識」的具體實踐，為兩岸和平帶來豐碩果實，絕非任何能所能否定與捨棄。他呼籲國民黨不應害怕思考「李登輝」務實華獨的可能性，來自於量兩岸形勢的不同變化。

黃士修呼籲，國民黨需要論述的新空間，不需虛耗在爭論「九二共識」的存廢，白白讓外界見縫插針，而是去論述兩岸論述的核心價值。國民黨對兩岸立場的核心價值要有更清楚的詮釋。

國民黨年輕人並沒有在改革委員會兩岸組提出拋棄九二共識，但是開啟兩岸交流的「九二共識」在現今確實遇到阻礙與挑戰，包括中國大陸在一些文章，包括習近平將「九二共識」與「一國兩制」拉得比較近，而使民進黨將「九二共識」與「一國兩制」牽在一起時，國民黨有何反制作為？

▲台北市議員徐巧芯認為「九二共識」在現今確實遇到阻礙與挑戰。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.25）

國民黨中常委林杏兒表示，現在年輕人對「九二共識」根本不太熟悉，國民黨為何還要抱著九二共識，好像放在大門口每天一定要看到這四個字。她舉例，「九二共識」就像傻瓜相機，長輩們覺得拿傻瓜相機拍照是很好，但是現在年輕人都拿手機拍照，你可以說手機不好用嗎？年輕人也沒有說傻瓜相機、底片相機不好，但是確實不時尚，要把「九二共識」重新包裝變時尚，成為大家聽得懂的話術。林杏兒指出，其實我們不是要捍衛九二共識，而是捍衛中華民國主權。最近很多人說國民黨變「小綠」，捍衛中華民國的心國民黨一直沒有改變，為何蔡英文政府在捍衛中華民國時，卻沒說蔡英文變「小藍」，她強調沒有要拋棄九二共識，而是包裝成年輕人聽得懂的話語。台北市議員徐巧芯表示，徐巧芯進一步表示，當中國大陸對我們偷吃豆腐、片面改變「九二共識」內容，國民黨身為一個主張「九二共識」論述的政黨，國民黨要能要求中國大陸將九二共識回到1992年的正軌。這些障礙與挑戰是台灣年輕人無法接受的原因，我們沒有要否認「九二共識」，但是現在要先解決這些障礙與挑戰。