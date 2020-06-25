國民黨主張廢除考監　蔡其昌：振奮人心但盼持久

修憲議題再起，對於國民黨最近主張廢除考試院、監察院，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌接受廣播訪問時表示，「真是振奮人心，但希望持久性要夠」。他也樂見國民黨廢掉九二共識、五權憲法這兩張神主牌。蔡其昌早上接受媒體人周玉蔻專訪時，提及修憲議題，被問到國民黨也主張廢除考監，蔡其昌說，真是振奮人心，但希望持久性要夠。民進黨主張三權分立，國民黨也願意的話，真是太好了，因為修憲要立法院四分之三門檻，一定需要國民黨支持。希望國民黨深思熟慮，台灣應該從五權憲法走向三權分立，希望國民黨不要為反對而反對，而找理由。對於民進黨主張廢考監，為什麼還要提名考監人事？蔡其昌解釋說，因為不提名就會違憲，扁政府時代監察院曾經出現空窗期，當時大法官釋憲已經認定違憲，民進黨要廢的是監察院、不是監察權，憲法還沒修，監察權不能行使，要怎麼辦。根據憲法的設計，監察權是很重要的部分。廢除考監兩院與考監人事案是兩件事情，要分開看。蔡其昌呼籲國民黨主席江啟臣對外宣示廢除考試院、監察院這個目標，他樂見國民黨廢掉九二共識、五權憲法這兩張重要的神主牌。主持人追問，蔡英文總統原擬提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引發黨內反彈。蔡其昌說，府方這個人事安排「出發是好意，但方法不好」。他認為總統府應是希望在罷韓之後，讓藍綠之間關係可以和解一點，監察院副院長從其他政黨甚至國民黨找到適當人選，可以讓朝野的和諧程度高一點、監院代表狀態平衡一點，一開始的思維是這樣。