江啟臣要動九二共識　蔡其昌：考驗才正開始

國民黨主席江啟臣近日對於「九二共識」提出不同的看法，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌接受媒體人周玉蔻廣播訪問時說，國民黨過去背著九二共識的殼，覺得是無敵戰甲，現在突然變成廢鐵，想拿下來，又被很多人說不能拿下來，問題就在這裡。江啟臣的考驗才正要開始。蔡其昌說，江啟臣條件不錯，學經歷好，國民黨刻意栽培他，與國民黨紅派有強烈連結，包括前台中縣長廖了以也對江呵護有加。他參選黨主席，被認為國民黨新人出線，大家很看好他。不過，江啟臣的考驗現在才開始。蔡其昌指出，江啟臣的兩岸改革主張才剛適度提出，就面對黨內大老的反彈、支持者的不同意和不諒解，他要如何化解，江啟臣有沒有能耐？現在這個時間點才開始。最近媒體或國民黨內對他的批評頗多，可能看起來沒有想像中強大。很多人說原來江啟臣不過如此，但現在就斷言江啟臣的表現還太早。蔡其昌表示，江啟臣現在是負責公司改革的總經理，可是大股東、董事長等大老意見很多，他處於這種狀態，現在對他的批評很多，但大家還不用這麼早下斷言，國民黨好不容易有個年輕人願意出來改革承擔，應該多給他一點時間。蔡其昌說，他能體會改革有困難，必須要有魄力、決心、方法，江啟臣知道問題在哪，也有魄力敢講出來，可是還是要有方法，這世界只靠魄力是不行。