為何九二共識在台沒市場？黃暐瀚：藍營「忘記反共」20年

▲黃暐瀚認為與對岸交流可以，但不能忘記自己是「中華民國」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

國民黨主席江啟臣日前發表兩岸新論述，將九二共識定調為「過去」兩岸互動過程的歷史描述，引發國民黨內部不少反彈。前總統馬英九今（25）日更發文呼籲兩岸重回「一中各表／九二共識」，九二共識到底是國民黨須珍惜的資產或應擺脫的包袱？對此，政治評論員黃暐瀚認為，國民黨過去 20 年「忘記反共」，給了民進黨很大的操作空間。馬英九今日發文慶端午，從韓戰 70 週年講到兩岸關係，最後更再次呼籲大陸當局停止對台武力恫嚇，蔡政府以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，勿讓台海步向戰爭邊緣。雖然是對兩岸領導人喊話，但重提九二共識，不免讓人聯想到和之前江啟臣的兩岸新論述不同調。對此，黃暐瀚在臉書發文直言，既然身為中華民國的政黨（國民），就必須堅持中華民國。所有在避免兩岸「開戰」前提下，所進行的互惠互利往來，都不該避諱主張我們是一個「國家」；同時，任何對岸侵害到中華民國「國家主權」的事情，我們都必須大聲提出「反對」。與對岸交流可以，但不能忘記自己是「中華民國」！黃暐瀚認為，國民黨自提出九二共識後，過去 20 年來，與對岸交流的種種過程，或許基於禮貌，或是為了互惠，藍營太不堅持自己是「國家」，自己是「中華民國」。這給了民進黨很大的操作空間，告訴台灣民眾，國民黨親中，國民黨舔共。黃暐瀚指出，雖然目前台灣的人口結構中，認同「中華民國」這塊招牌的可能已經不是多數，但只要不忘記「反共」，不忘記堅持自己是一個「國家」，強調我們是「中華民國」，國民黨依舊可以選擇扛起中華民國的這塊招牌，或許選舉會失利，但不至於到「全盤皆墨、亡黨亡國」。（編輯：倪浩軒）