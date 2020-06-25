後備官兵助口罩生產　國防部將頒贈防疫英雄紀念章

新冠肺炎全球蔓延，導致全球口罩也因為防疫需求而供不應求。國軍自2月3日加入「口罩國家隊」，至5月31日結束支援口罩生產任務，共投入兵力約7萬人次。

國防部表示，將頒發「防疫英雄紀念章」，月底將辦表揚儀式，表彰有功官兵。

國防部統計，累計動員後備軍人輔導幹部1萬3000人次、現役官兵5萬7000人次，合計約7萬人次。為了表揚官兵協助防疫，國防部政治作戰局心戰大隊辦理「防疫英雄紀念章」採購案，20日已決標，由「比特禮品有限公司」得標，金額為新台幣75萬6000元。





根據中央流行疫情指揮中心昨（24）晚間統計，目前全台確診人數維持446例，其中7人死亡、435人解隔離。中央流行疫情指揮中心昨日下午召開臨時記者會，表示接獲日本官方通知，一名6月20日從台灣返國的女學生驗出感染新冠肺炎病毒，但無症狀。指揮中心指出，這名女生2月底來台，大多在南部活動，已匡列在台接觸者共140人，有125人要居家隔離，15人自主健康管理。我國正與日方瞭解這名學生是否有偽陽性的可能。





指揮官陳時中表示，這起確診目前看來是本土感染案例，可能列為本土個案。如果確定為本土感染案例，等於宣告台灣73天零本土感染病例破功。















