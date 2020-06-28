軍武／M9手槍終於被淘汰　美國空軍開始換裝M18手槍

為了汰換軍中風評不佳的貝瑞塔（Beretta）M9手槍，美國空軍日前宣佈開始換裝

西格紹爾（SIG SAUER）公司生產的M18手槍，共採購12萬5000支M18手槍，預計2023年全軍換裝完畢。

1985年時，義大利貝瑞塔公司M92手槍以較低廉價格獲選為美國新一代軍用手槍，共交付美國國防部60萬支M9手槍（M92的美軍編號），以取代服役超過60年的M1911(俗稱45手槍)。不過，美國軍方接收M9手槍後發現問題不斷，先是一些較早交付的手槍開始產生裂縫和脫離，之後許多士兵抱怨M9獨特的「半截式」滑套設計增加了灰塵進入槍管而卡彈的風險，尤其在伊拉克與阿富汗等沙漠地區服役的美軍抱怨連連。

西格紹爾公司的P320手槍得標，贏得陸軍5.8億美元合約。美軍將全尺寸版本定名為M17，緊緻型為M18。美國空軍以2210萬美元（約6.59億元新台幣）購買12萬5000支M18手槍，M17/M18手槍

陸軍也購買19.5萬支、海軍6.1萬支，海軍陸戰隊3.5萬支。

M17/M18手槍

都採用了同一種扳機組件，只需要簡單更換不同的復進簧、滑套、槍管和槍體，就能組成不同的手槍版本。

由於槍身採用聚合物材料以及緊緻的設計，M18的價格僅約M9的1/3，且重量更輕，增加了射手操作的便利性。

▲前線美軍經常抱怨M9手槍耐用性不佳，且易因入塵而卡彈。(圖／美國空軍)

國軍同樣在1980年代中期換裝新手槍，國軍的T75手槍外型仿製M9手槍，所以外型與M9手槍極為相似。不過，由於國軍長期不重視手槍射擊訓練，因此許多單位仍使用老舊的45手槍，其中許多還是二戰後美援武器。

相較於美軍亟欲擺脫M9手槍的夢魘，國軍則是以M9手槍外型持續改良。2018年度起，國防部編列3億6862萬多元，分5個年度採購1萬404把新手槍，來汰換服役超過一甲子的45手槍。國軍換裝205廠生產的T75K3手槍，軍方人士表示，T75K3為第4代T75手槍，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。

T75K3強調輕量化，僅重800公克，槍枝也由原先使用鋁合金材料，改以輕量化複合式材料取代，並新增戰術滑軌，可結合雷射指示器與戰術槍燈等周邊配件，符合MIL-STD-1913國際規範。軍方指出，相較45手槍與T75K1槍管膛線使用6條陰陽膛線，T75K3改為8角式膛線，官方測試精度穩定，槍管壽限更高達8000發，遠高於陸軍所需以及世界標準。T75K3與T75手槍通用零件高達70％，對於單位操作、人員訓練、後勤維保與戰術應用上都可與現行思維接軌，提升武器效能。

▲國軍新配發的T75K3手槍。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.17）

有鑒於M9手槍風評不佳，美國國防部開始尋找新一代手槍取代，2012年推動「模組化手槍系統」(Modular Handgun System，MHS)計畫 ，2017年元月宣佈由