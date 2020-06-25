再會吧北投端午限定版音樂會落幕　凱道2萬人齊聚聽歌

▲蔡英文總統（右）和行政院長蘇貞昌等人今晚在凱道觀賞《再會吧北投》端午限定版音樂會。（圖／文化總會提供）

▲《再會吧北投》的編劇與導演吳念真。（圖／文化總會提供）

文化總會和總統府今（25）晚舉辦「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動《再會吧北投》端午限定版音樂會，晚上7點在凱道登場，由唐美雲歌仔戲團演出《天官賜福慶端午》扮仙戲暖身開場，綠光劇團接力演出。蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得以及衛福部長陳時中等人都蒞臨觀賞，現場擠了2萬名觀眾。這場音樂會是防疫解禁後的首場大型戶外藝文表演，長達兩小時的節目皆由台語發音，讓今年的端午節充滿濃濃台灣味。主辦單位也規劃線上轉播，吸引不少外國觀眾同慶端午，直播觀看數在短短2小時就累積超過80萬人。《再會吧北投》的編劇與導演吳念真，在音樂會中擔任說書人。他在最後致詞時說，這是綠光劇團疫情趨緩後的首次演出，是個難得的時刻。在總統府前演出是很難得的機會，因為過去出現在凱道的都是拒馬跟憲兵，而今晚在此上演的卻是一場動人的音樂會。綠光劇團執行長李永豐也感謝坐在台下的國家防疫隊說，「沒有你們辛苦防疫，我們無法站在這裡演出。」擔任主持人的羅北安受訪表示，台灣防疫有成，才有今日解封後的藝文表演，藝文團體都非常開心，他非常感謝國家防疫隊以及每位防疫英雄的努力。他期盼大家不要鬆懈，延續防疫好成績，同時也希望藉由這次的表演，讓大家對藝文活動有更多關注。文總發言人暨媒體部主任湯佩儀表示，為配合疫情指揮中心的防疫新生活規範，所有進場觀賞表演的民眾皆採實聯制，並全程配戴口罩，同時文總也請工作人員現場加強宣導，呼籲民眾保持防疫社交距離，在參加藝文活動時也不輕忽防疫措施。