勇鷹首飛3／蔡政府沒說的國防自主問題有那些？

首架國造AJT（Advanced Jet Trainer）「勇鷹」高教機於6月10日完成首飛、蔡英文總統22日前往台中漢翔視導首飛展示，勇鷹高教機成功首飛為蔡政府「國防自主」交出亮眼成績單，但是背後仍有不少問題需要面對。

選票+累積研發實力

2012年馬英九第二任期開始，綠營智庫開始思考再度政黨輪替的可能性，研議透過「國防自主」方式籌獲傳統動力潛艦與高級教練機。在潛艦方面，雖然美國在小布希政府任內宣佈售台柴油潛艦，但是美國根本沒有柴油潛艦生產線，因此10多年來潛艦一直是只聞樓梯響，不見人下來，透過外國協助生產潛艦在馬政府第二任期成為朝野共識。

在高教機方面，國民黨與民進黨的「國機國造」政策南轅北轍，馬政府傾向與外國合作，在台生產教練機，民進黨則主張國人自行生產研發。2016年政黨輪替後，推翻與義大利合作生產M-346教練機的構想，自行研發XT-5「藍鵲」高教機。

▲空軍「勇鷹」高教機命名過程，遭質疑拍總統蔡英文馬屁。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.22）

▲勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

在制訂自製高教機決策過程中，總統府曾找軍事專家到國安會做評估報告，最後敲定以IDF經國號戰機為基礎，研發新一代高教機。對於蔡政府而言，自製高教機能累積研發能量，另一大主因是選票考量。經國號戰機完成量產後，過去20多年來漢翔只能靠升級經國號戰機、維修空勤直升機、代工歐美軍機與商用機零件來維持運作，一度導致戰機研發人才被挖角到韓國協助設計T-50教練機。勇鷹高教機生產，為漢翔創造2000多個工作機會，等於為綠營在中部獲得選票加分。6月22日勇鷹機首飛展示典禮雖然邀請媒體採訪，但是媒體關注的多項數據漢翔都實問虛答。第一項是燃油數據，眾所皆知，經國號戰機由於發動機推力受美國限制、機體搭載燃油少（約5500磅），成為空軍三款主力戰機中航程與滯空時間最短者。為了讓學員在空中能接受更多訓練科目，空軍要求勇鷹機能夠在空中飛行150分鐘作訓練。為了滿足空軍的要求，漢翔在設計勇鷹機時，拆除經國號上原先安裝的M61火神機砲、2具發動機後燃器、航電系統，並將機身與機翼增厚，但是漢翔並未公布勇鷹機真正的燃油數據，因此能否達到空軍150分鐘巡航飛行要求不得而知。空軍主力戰機中，經國號為體型最小、降落速度最快，勇鷹機以經國號為基礎研發，因此落地速度受到關注，而漢翔也沒公佈落地數據，預估低於經國號戰機的180節（約時速333公里），高於AT-3教練機的110節。漢翔的勇鷹機試飛員都有2000個小時以上的經國號飛行時數，但是未來操作勇鷹機將是菜鳥飛行學官，駕駛勇鷹機降落將是一項挑戰。前航發中心（漢翔前身）主任、「經國之父」華錫鈞將軍就反對高教機以經國號改良範本，而是該以AT-3教練機為改良藍本，做強化版改良。在漢翔員工日以繼夜趕工下，在蔡政府上台3年就完成勇鷹高教機首架原型機出廠、4年多完成高教機試飛，以漢翔30年未研發軍機來說實屬不易，但是與原先馬政府想買的M-346、美國空軍採購的T-7A「紅鷹」教練機相比，勇鷹高教機不論是飛行性能、模擬器能力都不如，未來勇鷹高教機能否同時達成高級教練機與部訓機需求，還需要時間加以證明，但是對蔡政府國防政策加分卻是毋庸置疑。

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