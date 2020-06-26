總統府27日開放參觀　民眾可用AR與總統互動

端午連假何處去？總統府明（27）日重新對外開放，參觀時間為上午8時至下午4時。特別的是，這次展區擴增實境AR的新技術，民眾可與虛擬的總統蔡英文互動。當日總統府亦舉辦官方LINE帳號的好友募集活動，只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。總統府表示，一樓常設展於重新布展後，將於週六以嶄新面貌重新對外開放民眾參觀，開放時間為當日上午8時至下午4時，歡迎蒞臨參觀。因應防疫需求，由於府內參觀不易維持社交距離，請來府參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩。總統府指出，這次重新開放的策展主題「世界的台灣，人民的總統府」，融合了「世界」與「台灣」的意象，也是過去4年主題「我們的時代，人民的總統府」的延伸。值得注意的是，在「府－遇見」展區，民眾可以透過擴增實境 AR 的新技術與虛擬的總統互動，並用QR Code得到與總統互動過程的影片，讓民眾有賓至如歸的感覺。開放參觀當天，民眾參觀區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、郵局、紀念品中心及南北苑庭園。總統府表示，參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。