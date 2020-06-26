「趁先生不在台北」PO文　陳佩琪逆文哲：擴大普篩抓確診

台北市長柯文哲今天（26日）上午接受媒體訪問時，罕見站在與防疫指揮官陳時中相同立場，直指以科學與公衛的角度來說，不需要進行擴大篩檢。沒想到柯文哲下午前往屏東為民眾黨支持的里長候選人助選時，妻子陳佩琪隨即「趁先生不在台北時」在臉書上PO文，與柯文哲相反立場，質疑為何防疫指揮中心不針對新冠肺炎進行普篩。陳佩琪在臉書上PO文，表示指揮中心過去並未說出普篩的好處， 只說普篩的壞處（就是不採普篩的理由），「說普篩會有偽陽性和偽陰性的問題 ，偽陰性會讓民眾失去戒心，讓感染者因為偽陰性的結果而到處趴趴走傳染人；偽陽性則是平白被抓去關14天，連帶牽連多人，耗費社會成本。」陳佩琪說，「幾個月下來，不普篩的結果，當然社區確診率低，後來指揮中心就一直強調社區很安全，於是指揮官花襯衫、夾腳拖去宣導觀光，久而久之民眾戒心自然下降，其實不普篩結果跟普篩後有一小部分是偽陰性的結果是一樣的，但有否想到普篩後抓到的陽性確診病例的好處呢？ 」陳佩琪強調，確診者和偽陽性，就是抓去關14天，「這些人很多都是輕症或無症狀，不須負壓隔離病房， 不會造成防疫負擔，但卻可阻絕社區傳播途徑。」陳佩琪說，「偽陽性被誤關，有人誤被牽連，這是疫情之下不得不的社會成本，但這些成本總比放任社區確診者趴趴走去傳染別人還好吧！若採檢結果是陰性(當然可能是偽陰性)， 但症狀像的話，還是要隔離，覺得有疑問再採就是了。 」陳佩琪也針對普篩的好處提出解釋，強調若普篩可真實反映社區感染狀況，其他國家也可據此對我們解封，那自然是最好，以台灣防疫經費和醫護的人力， 普篩應無問題，當然若不普篩的原因是因為檢驗kid難買， 或防疫經費不夠， 或怕造成醫護人力負荷，或是公衛專家的專業意見，那又另當別論，大家只要把事情講清楚就好。