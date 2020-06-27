綠派系角力4／民進黨派系共治 派系流變30年

民進黨自從1986年創立以來，內部派系林立，儘管2006年民進黨在全代會上通過解散派系議案，派系運作轉為隱形，但實際上，對於現在的民進黨，派系仍是黨內人士分配資源、在選舉時競爭合作的重要依據。目前而言，民進黨現存重要派系包括新潮流系、正國會、英系、綠色友誼連線、蘇系以及近年竄起的湧言會（海派）。民進黨成立之初，早期派系有新潮流系、許信良和黃信介為代表的美麗島系、謝長廷和張俊雄為代表的福利國連線、陳水扁領導的正義連線、新世紀國會辦公室、新動力國會辦公室等等。民進黨2006年通過王幸男提出解散派系議案，派系的運作轉為隱性，且隨著黨內天王都陸續當過閣揆，派系趨向以個人領導為主，例如蘇貞昌子弟兵組成的蘇系、謝長廷子弟兵組成的謝系，和游錫堃人馬組成的游系。新潮流系簡稱新系，是民進黨成立之前就有的派系，也是目前黨內最大派系，包括監察院長陳菊、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等政壇要角，都屬於新系，在黨內可說是呼風喚雨，是其他派系爭相競合的對象，一般而言，新系和蘇系走得較近，多有合作。英系也是現在民進黨重要派系，雖然不是蔡英文本人創立、領導，但卻是由一群擁護蔡英文的人所組成，被視為現在的「當權派」，代表人物有立委陳明文、前民進黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國、總統府秘書長蘇嘉全等人。綠色友誼連線又稱陽信幫，是前陽信銀行董事長陳勝宏召集部分美麗島人士成立，代表人物有前立委薛凌、薛凌之子何志偉。蘇系主要是以蘇貞昌在台北縣長任內的人馬為主，因此在現在新北市勢力最大，代表人物有蘇貞昌女兒蘇巧慧、立委吳秉叡、張宏陸、前立委呂孫綾等人。如今隨著蘇貞昌再任閣揆，蘇系又有壯大趨勢。隨著陳水扁下台入獄後，過去的正義連線（扁系）式微，原本的游系結合部分扁系，轉型成正常國家促進會，簡稱正國會，代表人物有立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、立委陳亭妃等人。近幾年民進黨興起的新派系，是三立董座林崑海領導的海派，企圖心很強。原本林崑海和黃承國走得較近，被稱為「海國會」，但今年起彼此分道揚鑣，海派的組成多是吸收過去謝系人馬，再加部分英系，代表人物有立委王定宇、趙天麟、林楚茵、新北市議員何博文等人。今年海派已成立基金會，正式轉型改名為湧言會，目前劍指七月全代會的黨職改選，來勢洶洶。

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