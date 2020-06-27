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許崑源今告別式　江啟臣、韓國瑜到場致哀　

記者陳問荷/高雄報導-2020-06-27 10:11:15
▲前高雄市議長許崑源今（27）舉辦告別式。（翻攝自連勝文臉書）

前高雄市議長許崑源日前墜樓，今（27）日上午舉行告別式，前總統馬英九、前主席朱立倫、洪秀柱、國民黨主席江啟臣和前高雄市長韓國瑜均到現場致祭；靈堂內也湧入許多支持者，並由韓國瑜介紹許生平、江啟臣再以國民黨黨旗覆棺行禮，齊送許崑源最後一程。

台北市長柯文哲率民眾黨不分區立委蔡璧如，及民眾黨籍高雄市長補選候選人吳益政上香致哀，另韓國瑜夫人李佳芬、前副市長李四川、高雄市政府團隊的首長們也到場送許崑源最後一程不少民眾也自發性穿白衣到場表達追悼之意；此外，許崑源靈柩將繞經高雄市議會後，安奉佛光山。

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