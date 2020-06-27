許崑源今告別式　江啟臣、韓國瑜到場致哀　

前高雄市議長許崑源日前墜樓，今（27）日上午舉行告別式，前總統馬英九、前主席朱立倫、洪秀柱、國民黨主席江啟臣和前高雄市長韓國瑜均到現場致祭；靈堂內也湧入許多支持者，並由韓國瑜介紹許生平、江啟臣再以國民黨黨旗覆棺行禮，齊送許崑源最後一程。





台北市長柯文哲率民眾黨不分區立委蔡璧如，及民眾黨籍高雄市長補選候選人吳益政上香致哀，另韓國瑜夫人李佳芬、前副市長李四川、高雄市政府團隊的首長們也到場送許崑源最後一程外，不少民眾也自發性穿白衣到場表達追悼之意；此外，許崑源靈柩將繞經高雄市議會後，安奉佛光山。



