許崑源告別式國民黨蓋黨旗表彰　韓國瑜肯定許霸氣護市民

▲國民黨主席江啟臣也率眾替許崑源骨灰覆上黨旗並頒發獎章證書表彰他的貢獻。(圖／高市議會提供)

▲前高雄市長韓國瑜也率前市府團隊到場，在告別式中應邀上台除細數許崑源生前事蹟外，還用「蒼天不忍，嗚呼哀哉！」形容他此刻的心情。(圖／高市議會提供)

高雄市前議長許崑源的告別式今(27)日上午舉行，黨政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行，前高雄市長韓國瑜率前市府團隊到場，國民黨主席江啟臣則率眾替許崑源骨灰覆上黨旗，並頒發獎章證書表彰他的貢獻；韓國瑜在致詞時，介紹了好友許崑源的生平，讚他對高雄的貢獻，無愧於生養之地。許崑源遺孀林絲娛也表示未來將成立「許崑源安心基金會」關懷弱勢。許崑源遺體已在24日火化，上午在高市殯儀館景行廳舉行告別式，政壇人士包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、新國民黨主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義都到場，台北市長柯文哲一大早也由民眾黨參選人吳益政等人陪同，到會場捻香向家屬致意，就連統促黨總裁張安樂也出席送他最後一程，韓家軍號召支持者穿白衣來給許議長送行，高雄市17個警分局分局長及偵查隊長也都到場鞠躬。韓國瑜在告別式中應邀上台，細數許崑源生前事蹟，強調許生前對朋友充滿義氣，遇到不合理的事情充滿霸氣，對於高雄未來的發展充滿正氣。韓國瑜還用「蒼天不忍，嗚呼哀哉！」形容他此刻的心情，韓國瑜說，許崑源生日是勞工節，註定他為市民勞碌的一生，生於高雄，亡於高雄，許崑源終其一生都沒有離開高雄。江啟臣受訪時則表示，由於市長補選時間緊迫，將趁今日南下機會與國民黨候選人李眉蓁交換意見，現在是分秒必爭，李眉蓁受訪時也表示，大家今天都到高雄看議長，會抓緊時間討論組織團隊，大概下週團隊成員就會到齊立即就位打選戰。公祭典禮上許崑源遺孀林絲娛也率先捐給5個社福單位、每家10萬元，公祭結束後，靈車將送許崑源的骨灰前往佛光山安置，途中會特地遶行至市議會，議會全體員工及藍綠議員也夾道送議長最後一程。