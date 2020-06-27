許崑源告別式國民黨蓋黨旗表彰　韓國瑜肯定許霸氣護市民

高雄市前議長許崑源的告別式今(27)日上午舉行，黨政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行，前高雄市長韓國瑜率前市府團隊到場，國民黨主席江啟臣則率眾替許崑源骨灰覆上黨旗，並頒發獎章證書表彰他的貢獻；韓國瑜在致詞時，介紹了好友許崑源的生平，讚他對高雄的貢獻，無愧於生養之地。許崑源遺孀林絲娛也表示未來將成立「許崑源安心基金會」關懷弱勢。
許崑源遺體已在24日火化，上午在高市殯儀館景行廳舉行告別式，政壇人士包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、新國民黨主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義都到場，台北市長柯文哲一大早也由民眾黨參選人吳益政等人陪同，到會場捻香向家屬致意，就連統促黨總裁張安樂也出席送他最後一程，韓家軍號召支持者穿白衣來給許議長送行，高雄市17個警分局分局長及偵查隊長也都到場鞠躬。
韓國瑜在告別式中應邀上台，細數許崑源生前事蹟，強調許生前對朋友充滿義氣，遇到不合理的事情充滿霸氣，對於高雄未來的發展充滿正氣。韓國瑜還用「蒼天不忍，嗚呼哀哉！」形容他此刻的心情，韓國瑜說，許崑源生日是勞工節，註定他為市民勞碌的一生，生於高雄，亡於高雄，許崑源終其一生都沒有離開高雄。
江啟臣受訪時則表示，由於市長補選時間緊迫，將趁今日南下機會與國民黨候選人李眉蓁交換意見，現在是分秒必爭，李眉蓁受訪時也表示，大家今天都到高雄看議長，會抓緊時間討論組織團隊，大概下週團隊成員就會到齊立即就位打選戰。
公祭典禮上許崑源遺孀林絲娛也率先捐給5個社福單位、每家10萬元，公祭結束後，靈車將送許崑源的骨灰前往佛光山安置，途中會特地遶行至市議會，議會全體員工及藍綠議員也夾道送議長最後一程。