凱道「藝文大匯演」今閉幕　文總將直播滅火器演出

▲凱道藝文大匯演節目表。（圖／總統府提供）

▲凱道藝文大匯演位置圖。（圖／總統府提供）

文化總會、總統府、文化部和農委會於總統府前凱道舉辦「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動，為期3天的藝文嘉年華今（27）日已是最後一天，下午3點開始一直到晚上，有不間斷的各種藝文表演，歡迎民眾到場觀賞。為了讓無法親臨現場的民眾也能看到表演，文總特別加碼直播晚上7點滅火器樂團的演出，透過網路就能共襄盛舉。今天下午的「藝文大匯演」，凱道舞台由台北青年管樂團演出《管樂電影院》，以一連串的電玩、電影與動畫配樂和氣勢磅礡的管樂曲，帶給觀眾一場別開生面的戶外管樂慶典。還有台灣京崑戲劇在北廣場演出《西遊記》；南廣場舞台更是星光熠熠，國內小號名家葉樹涵帶來國際級的聽覺饗宴，還有充滿草根魅力與野臺能量的金枝演社劇團；獨立樂團怕胖團帶領大家重溫貢寮海洋音樂季的熱情。晚上的表演活動還包括，FOCA福爾摩沙馬戲團將於南廣場帶來表演，凱道舞台將由知名樂團滅火器壓軸登場，飆唱12首包括《無名英雄》、《晚安台灣》、《長途夜車》等膾炙人口的經典歌曲。原本這兩天的「藝文大匯演」沒有規劃直播，但有太多無法蒞臨現場的民眾向文總留言反應，希望也能同步看到表演，因此，文總今天開設5個線上平台，包括文總FB、文總Youtube、總統府FB、賴清德FB以及文化部FB，屆時將同步直播凱道舞台晚上7點滅火器樂團的演出。