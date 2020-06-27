自曝婚姻平權公投「投廢票」　柯文哲臉書PO文遭罵翻

台北市長柯文哲昨天（26日）晚間，在臉書上PO文，回顧2018年時所提的平權公投，他表示自己投了廢票，因為「基本人權」和「普世價值」不應採公投多數決。文末更預祝高雄同志大遊行順利成功，不過卻遭到網友踢爆，今天（27日）高雄根本沒有同志大遊行；此外更有網友翻出柯文哲過去的言論，表示柯文哲支持婚姻平權與否立場反覆，臉書遭到網友罵翻。柯文哲昨天晚間在臉書上PO文，表示在2018年的平權公投，他投了廢票。「至今很多人不理解，但廢票其實不廢。」柯文哲說，「因為我認為，『基本人權』和『普世價值』不應採取多數決。」柯文哲強調，「價值」與「人權」議題，不該用投票，來比大小、拚輸贏，應該有更好的方式解決衝突，而不是擴大衝突。柯文哲質疑，之所以會有2018年的同婚公投，源自於執政者及立法權的作為，才把性別少數的權利，交給主流的異性戀者去決定，怎麼會公平？「這也讓原本應該透過公開辯論、理性討論的制度，失去其應有的價值。」柯文哲說，「更荒謬的是，當社會因此出現對立後，政府最後也沒有尊重公投結果」。不過此番說法也引發外界砲轟。一向支持婚姻平權的社民黨台北市議員苗博雅，隨即在臉書上PO文，表示「如果真的認為不想投人權議題的公投，我尊重。但領票就是參與！如果認為某議題不該成為公投題目，相對應的動作應該是『拒領、拒投』吧？」苗博雅說，「領票參與了，又不想表達真實的意見，最後再用人權做擋箭牌遮掩自己無法決策的事實。這根本違反基本的政治原理」。財經網美胡采蘋也在臉書上PO文，翻出過往柯文哲針對婚姻平權的態度，似乎一變再變。胡采蘋表示，2014年柯文哲首度投入台北市長選戰時，表態力挺婚姻平權，不過到2019年三月，連任之戰以及婚姻平權公投過後，柯文哲在波士頓演講時，表示「我雖然投票時投反對你，但我允許你們上街遊行」，引發喧然大波。現在卻又表態自己當時投了廢票，認為「基本人權」和「普世價值」不應採公投多數決。胡采蘋直言一變再變，「難怪你爺爺每次都為了不同原因過世，你今天需要哪些票，你爺爺就要配合你」。