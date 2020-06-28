獨／陳致中小學作文曝光　最愛扁送他的太空船玩具

▲台北市民生國小出版於1987年元月的刊物「民生園地」，裡面刊登陳致中小學二年級的作文。（圖／讀者提供）

▲陳致中小學二年級的作文「我最喜歡的玩具」，描述他最愛陳水扁從美國買給他的太空船玩具。（圖／讀者提供）

前總統陳水扁的兒子、現任高雄市議員陳致中小時候就讀台北市民生國小，《NOWnews》獨家取得民生國小在1987年發行的一本校園刊物「民生園地」，裡面有一篇陳致中就讀二年一班時寫的作文，以「我最喜歡的玩具」為題，國字和注音夾雜，描述陳水扁從美國買了一個太空船玩具給陳致中，他只要按下按鈕、聽到太空船發出的聲音，就會感到開心。陳致中還以「天使」形容這個玩具，文章讀來充滿童趣。記者打電話向陳致中求證，陳致中受訪時好奇地問「（刊物）這麼久還留著喔？」，不過，他對這篇文章和太空船玩具已經毫無印象，直呼「真正袂記啊」。陳致中也說，比對刊物的出版時間，確實是他就讀小學二年級的時候沒錯。有讀者向《NOWnews》提供這本33年前的刊物，外觀充滿歷史感。刊物名稱為「民生園地」，還有當時民生國小校長李訓別的名字，封面圖片是一群小學生在上電腦課，電腦主機還是需要插磁碟片才能開機的舊款式。當年的新科技，現今看來已是古董。這本刊物出版於民國76年、亦即1987年的元月25日，1979年出生的陳致中當時年僅8歲，就讀民生國小二年一班。因蓬萊島雜誌案入獄8個月的陳水扁，即將結束刑期，再過半個多月，於同年的2月10日出獄。同時，1986年9月28日創立的民進黨，才剛剛成立4個月。以下是陳致中就讀民生國小二年一班時寫的「我最喜歡的玩具」全文（保留原文中的注音）：我有一架灰白色的太空船。那是上次爸爸到美國給我買回來的，太空船裡面有兩位太空人。還有一ㄊㄞˊ（臺）登月小艇。它的樣子很神氣，ㄒㄩㄥˊ ㄐ一ㄡˇ ㄐ一ㄡˇ（雄赳赳），ㄑ一ˋ ㄤˊ ㄤˊ（氣昂昂）的，真是ㄩㄝˋ（越）看ㄩㄝˋ（越）好看！太空船的ㄆㄤˊ（旁）邊有兩個大翅膀，翅膀是藍色的，好像天上的ㄩㄣˊ（雲）一樣漂亮，翅膀的上面有二個ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕），紅色ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕）是要ㄖㄤˋ（讓）登月小艇發出「ㄆㄚ」「ㄌㄚ 」「ㄆㄚ 」「ㄌㄚ 」的ㄐ一ㄠˋ ㄕㄥ（叫聲）。綠色的ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕）是要打開ㄘㄤ（艙）門的ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕）。太空船的大翅膀比不上別種玩具的一ㄢˊ（顏）色ㄒ一ㄢ 一ㄢˋ（鮮豔），但ㄑㄩㄝˋ（卻）有兩個ㄑ一ˊ 一ˋ（奇異）的ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕），所以使我更加喜歡它。「太空船」，這個玩具就像天ㄕˇ（使）一樣，當我有不高興的事ㄑ一ㄥˊ（情）時，我就ㄢˋ（按）那紅色的ㄢˋ ㄋ一ㄡˇ（按鈕），只要聽到「ㄆㄚ」「ㄌㄚ 」「ㄆㄚ 」「ㄌㄚ 」的聲音，我就會快樂起來。所以我很ㄍㄢˇ（感）謝爸爸買這個好玩具ㄍㄣ（跟）我做伴，我會好好ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ（保護）它，ㄓㄣ ㄒ一ˊ（珍惜）它。