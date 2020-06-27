朱立倫建議國民黨北市議員強力監督　柯文哲：不用他叮嚀

高雄市長補選登記截止後，除了行政院前副院長陳其邁代表民進黨參選外，國民黨高雄市議員李眉蓁，以及親民黨高雄市議員吳益政，分別代表國民黨及民眾黨參選。戰局成為藍、綠、白三方混戰，藍營內部憂心國民黨最後選舉結果掉到第三名，在南部士氣恐遭到重擊。國民黨前主席朱立倫建議，藍營可以藉由檢視民眾黨主席柯文哲在台北的施政，像是大巨蛋案等，採用南北串連的策略，發揮國民黨整體戰力。對此今天人在屏東的柯文哲，則笑著表示台北市議員不分黨派，問政都很認真，「不用他叮嚀」。趁著端午連假期間，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲也沒閒著。南下到高雄及屏東，為屏東崁頂鄉長補選候選人廖國富，以及民眾黨徵召的親民黨籍市議員吳益政站台輔選。由於高雄市長補選，藍綠白三強鼎立的態勢相當明顯，不過國民黨內有部分人士擔心李眉蓁可能屈居第三，影響藍營在南部的士氣，也因此前新北市長朱立倫也獻策，建議藍營議員強力監督台北市，採南北串連策略，發揮國民黨整體戰力。對此柯文哲接受媒體訪問時，表示台北市議員水準都很高，市府對議員的建議很認真的在推，不管國、民兩黨還是無黨、小黨，台北市議員都相當認真，問的東西都是有準備的，其實不用朱立倫去叮嚀，我們台北市議會的議員就已經「很認真的盯了」，不用他特別說。