高雄市長補選拿多少票　吳益政：看高雄人民有多少決心

▲▲民眾黨今天率先公布高雄市長補選競選團隊，其中立委蔡壁如擔任吳益政的競選總幹事、立委張其祿擔任組織部，並由民眾黨團秘書長謝立功領軍秘書處。（圖／台灣民眾黨高雄市長候選人吳益政提供）

台灣民眾黨高雄市長候選人吳益政今（28）日競選總部成立，吳益政表示，他在高雄市擔任近18年的議員，這18年來他一直都在這裡，他一直在想高雄的問題，想著能為高雄這座城市做什麼。吳益政也表示，媒體問他選舉策略為何，他強調只要能喚起人民的覺醒，他有多少票，要看高雄人民有多少決心，他就有多少票。民眾黨今天率先公布高雄市長補選競選團隊，其中立委蔡壁如擔任吳益政的競選總幹事、立委張其祿擔任組織部，並由民眾黨團秘書長謝立功領軍秘書處。吳益政表示，這18年來不管市長是哪一位，從謝長廷、代理市長陳其邁、葉菊蘭、陳菊一直到韓國瑜，他都用一樣的態度，告訴歷任市長高雄的問題和解決方案；選舉沒人是準備好的，但對高雄的政策、整個方向討論、對待方式，他都準備好了。吳益政強調，補選高雄市長這2年多的任期，我們想一下，可以讓高雄休息一下、讓政黨休息一下，讓兩大黨一起靜下來思考，高雄的問題要如何面對和解決，這是他這是參選最大的目的。吳益政也提到，當年加入民進黨、國民黨，若不是政二代、經濟條件不是很好，是完全沒錢沒機會的，但親民黨給了年輕的他機會，讓他感謝親民黨與親民黨宋楚瑜到現在，不過去年民眾黨出現後，一年來他與民眾黨的接觸，讓他覺得理念與民眾黨更為相近。針對李眉蓁可能請出韓國瑜團隊輔選，吳益政說，這個是他們的策略，但也是一體兩面、有好有壞，相信他們有他們的評估，當然只能尊重，至於李眉蓁喊話要爭取2030亞運，卻被打臉報名期限早過，吳益政也認為，其實每個人都想幫高雄做點事情，大家都很認真，這種小錯誤是可以包容的。對於台灣民眾黨主席柯文哲端午連假期間搶占新聞版面，台灣基進新聞部副主任張博洋表示，根本沒人在乎吳益政講什麼，以為是柯文哲在選（高雄）市長了？吳益政對此強調，現在當然他比我紅，過幾天後就不一定了。