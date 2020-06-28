拚補選！蔡英文溫情喊話高雄人：一起當陳其邁的後盾

前行政副院長陳其邁在接受民進黨徵召後，隨即辭去官位、回高雄拚市長補選；陳其邁回到高雄後行程滿檔，民進黨也是傾全力輔助，希望能讓高雄藍天變綠地。蔡英文今（28）天也在臉書發文表示，選舉有輸有贏，但她和她的團隊持續反省檢討、重新站了起來，這次她會跟陳其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定，也希望高雄人能當陳其邁的後盾。蔡英文在臉書發文中表示，失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，幫助找到盲點、做出改變。選舉有輸有贏，她也曾經選輸過，還輸了不只一次，但她和她的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。2018年的敗選，讓民進黨有很深的教訓，敗選後，大家都深知必須回到基層，聆聽大家的聲音。那時她和陳其邁，以及高雄的立委們回到了高雄寶珠溝，和在地的鄉親、幹部們面對面座談，大家激烈發言，意見紛陳。但讓她最感動的是，大家有一個共同的目標，就是「下一次要贏回來」。蔡英文說：「2020年大選，謝謝高雄市民重新給我們肯定，這也是未來四年，我們一定要繼續努力的原因。我知道，無論批評或支持，都會是我們再起的能量。沒有當初的失敗，就沒有今天的蔡英文。」同樣的，這段時間以來，陳其邁的改變和成長，大家有目共睹。行政院的歷練，讓陳其邁更了解高雄現在的需求，還有未來的方向在哪裡。「這一次，我們會跟其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。高雄的朋友，請和我一起當其邁的後盾，我們一起好嗎？」