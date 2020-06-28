國民黨立法院黨團記者會　傳出最怕這三位立委「來歪樓」

國民黨立法院黨團，無論是立法院會期期間，或是中間休會期，常常會針對時事召開記者會監督執政黨。不過有消息傳出，黨團方面對於不分區立委葉毓蘭及吳斯懷，以及金門立委陳玉珍等人參與記者會表達反對立場，認為無法傳達記者會主軸之餘，更有可能「歪樓」。國民黨不分區立委遭到詬病，已經不是首例。日前國民黨智庫副董事長連勝文，在會議上砲轟黨內不分區立委「如果你不想做就請你回家休息，養魚養什麼都可以，回家休息去。」認為區域立委平時要回到選區經營基層可以理解，但不分區立委們一到假日就靜悄悄。連勝文直言，「開天窗說亮話，你如果不開記者會，你不用功，智庫至少拜託你開重要議題；你不尊重黨中央的意見，那你來幹甚麼？滿足個人野心還是光榮感？」而對於不分區立委的不滿，似乎從國民黨中央延燒至立法院。據媒體報導指出，黨團記者會因擔心陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭出席，發言會「歪樓」，也因此限制三人出席。不過黨團辦公室主任沈建億則隨即出面駁斥，表示沒有像外傳那樣被限制。「以葉毓蘭跟陳玉珍兩位委員來說，出席記者會的頻率是非常高的。」沈建億說，「吳斯懷委員的部分，則是他主動向黨團表示現階段想專注在社福衛環的領域，若無相關議題，短時間內不想參加記者會。」不分區立委葉毓蘭表示，自己一向都相當配合黨團相關運作，不能理解為何有相關人士要因此亂放話；立委陳玉珍則表示，她在立法院內是一名有戰力的立委，批評不具名放話是在破壞黨內團結。而不分區立委吳斯懷，則在臉書上PO文，質疑從上週黨中央針對不分區立委的評論，到今天黨團運作人士對委員的批評，國民黨的改革，不需要打手，更不能任由他人到處放話。