卡神楊蕙如酸「柯文哲假挺同志」！祁家威爆氣留言開戰了

▲祁家威與楊蕙如在臉書開嗆。（圖／翻攝楊蕙如臉書）

▲網友暗指祁家威挺同卻都把票投給國民黨。（圖／翻攝楊蕙如臉書）

每年 6 月是同志驕傲月（ LGBTQ Pride Month ），是代表多元性向、族群平等的月份，台灣也在昨（ 27 ）日舉辦串聯全球同志運動團體所發起的網路直播活動 Global Pride 2020 ，其中受邀的來賓當中有總統蔡英文、台北市長柯文哲等等。對此，卡神楊蕙如就在臉書轉發消息狂酸，引來同志運動者祁家威不滿開戰。楊蕙如在臉書轉貼 Global Pride 2020 活動海報指出「同志驕傲月的活動邀請反同、歧視同志、反人權的檳榔柯文哲當嘉賓欸，那怎麼沒有一起邀護家盟和韓國瑜來參加啊？」結果貼文一出，同志運動者祁家威不滿的留言表示「我怎麼看起來感覺是一個徹底反同的人在指責一個積極挺同的人是反同分子喲！」這讓楊蕙如再回嗆「檳榔柯積極挺同？我笑到肚子痛，哈哈哈哈哈哈哈哈，你確定這真的是你的認知嗎？」接著有網友暗指留言祁家威明明挺同卻都把票投給國民黨，祁家威再度回應「只有王八蛋才會不知道我今年總統票投蔡英文，立委票投林昶佐耶」楊蕙如也豪不客氣再回擊「我知道你總統票投蔡英文。不過你對於別人誤解你投票意向這麼生氣的話，為什麼會任意造謠誣賴我徹底反同呢？我尊重你在同運長期推動的努力，不想與你計較，但希望你別再繼續對柯文哲有錯誤期待了」。事實上，台北市長柯文哲是否挺同一直以來都有爭議，值得一提的事，在這次 Global Pride 2020 直播中，原先有錄製影片的柯文哲，最後大會決議不播出，經中央社記者向 Global Pride 臉書專頁求證，主因是認為柯文哲之前曾有對同婚、同志運動的不當言論所致。（編輯：張嘉哲）