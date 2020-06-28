藍委攻佔立法院　民進黨三點聲明譴責國民黨

立法院國民黨團不滿陳菊及其他監委名單，於28日下午攻佔立法院！國民黨團強調這次27位監委提名中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，國民黨團無法接受這樣的酬庸名單，於是決定以「自囚」的方式表達最深沉抗議。對此，民進黨中央黨部在晚間7時許發佈三聲明，譴責國民黨團的行為毫無正當理由的杯葛不會受到輿論認同。民進黨發言人顏若芳痛批，國民黨立委趁假日破壞門窗闖入霸佔議場，卻不依循國會議程的作法，簡直就是踐踏自己國會議員的尊嚴，呼籲國民黨思考「難道這種不理性杯葛行為就是國民黨的改革成果？難道這就是國民黨的新氣象？」同時，民進黨也發布三點聲明，聲明全文如下：第一，根據大法官釋字632號解釋說明，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權的審查。也就是說，在未修憲廢監察院之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查。按照立法院議事程序，明天將會召開臨時會前的談話會，討論此次臨時會相關的議程。國民黨團竟然為一黨之私，竟把朝野政黨參與討論的機會剝奪，更凸顯國民黨對於憲政改革是假改革。第二，這次臨時會預計處理的議程，不只是考、監兩院和NCC的人事同意權，還包含華航、護照正名的決議案，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案和前瞻二期預算須立院同意案。國民黨今天的荒誕行為，不但無法讓相關人事同意權公開理性的討論審查，更因為國民黨的不理性杯葛，導致國家在疫情後重要建設發展之需求可能為之延宕。國民黨如此荒腔走板的行為，實質上就是阻礙了台灣在武漢肺炎疫情後的發展契機。第三，新的監察院的組成，不僅肩負原有監院的職責，更擔負起國家人權委員會的任務，這也是由國會三讀通過的。陳菊前秘書長在台灣民主運動發展上，積極參與台灣重要的人權與民主轉型工作，在台灣民主開放後，陳菊前秘書長在地方治理的表現，更是有目共睹。包含成功舉辦世界運動會等，都讓世界看見高雄，看見台灣，高雄市政成績多獲肯定，從各方面的經歷來看，陳菊前秘書長更是監察院長最適任人選。國民黨為了政治鬥爭之目的，不斷透過媒體、網路扭曲陳菊擔任市長時的市政成果。陳菊本人從來不曾被彈劾過，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言對陳菊進行造謠抹黑，及杯葛立法進程，更凸顯國民黨自私理虧之處。民進黨最後也重申，國民黨如此毫無正當理由的杯葛行為，絕不會受到輿論認同。相反的，更凸顯國民黨在一連串的改革檢討過後，不但沒有更進步，反而更加極端化，整個政黨的理性被極端意見綁架，把佔領國會當做「自囚」，更是直接把國民黨的民意支持度打入地牢。