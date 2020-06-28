力挺藍委佔立院！江啟臣痛批監委名單　「史上最綠最爛」

今日下午國民黨籍立委在立院黨團總召林為洲帶領下，占領立院議場，晚間九時，國民黨主席江啟臣趕到立法院與黨籍立委會合，召開記者會痛批總統蔡英文提出的監委人事案「又綠又爛」，再痛批民進黨拋出廢考監議題是為了合理化監委名單的遮羞布。江啟臣表示，國民黨這次的行動訴求很簡單「拒絕酬庸、撤換陳菊」，他表示，蔡英文提出的監委名單，九成為綠營背景，再加上監院院長提名人陳菊，除有多案遭監院糾正、彈劾外，目前仍有多案在監院調查中，明顯不適任。江啟臣痛批：「這樣又綠、又爛，充滿酬庸、算計的名單要教國人怎麼接受？」江啟臣接著指出，為了掩護這份充滿酬庸算計的監委名單，民進黨拋出「廢考監」的憲政議題。希望透過討論「廢考監」，來轉移這波的監委名單的焦點。他直言，若民進黨真的有心廢考監，就請撤回名單。對此，國民黨要為民眾捍衛最基礎憲政制度的公平、公正及公義。另外，江啟臣也針對網路上對國民黨這次抗爭的不同意見指出，國民黨立委是來抗爭、不是吹冷氣，其次，所有破壞的公物，國民黨全部負責。他強調，不要試圖在網路上帶風向，來扭曲和抹黑這次為民發聲、爭取公平正義的舉動。最後，江啟臣強調，如果國民黨不站出來表達意見，才是踐踏國會尊嚴，國民黨團不是橡皮圖章。他指出，誰捍衛這份監委名單，才是真正踐踏國會尊嚴。