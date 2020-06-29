陳時中鬆口參選雙北市長？侯友宜鼓勵「做他自己」

新北市長侯友宜今（29）接受新北市議會民進黨團總質詢，現場民進黨議員針對韓國瑜遭罷免後的政治動向，侯是否會延攬韓進入新北市政府，侯說韓已經說要沉澱休息，目前不會多問韓；至於陳時中未來可能參選雙北市長，侯說「我只鼓勵一件事，做你自己！」新北果菜公司前董事長廖榮清轉任新北產業發展諮詢委員會執行長，先前傳出韓國瑜有可能接任，雖然最後是由前三重區長劉來通接任，市議員張維倩表示，韓國瑜沒有接任，侯友宜是否覺得可惜？侯說謝謝大家對韓一舉一動的關心，人事部分內部都有開過會，韓曾說過要好好沉澱，「人家想都沒想過要來，他已經說過要好好休息了。」對於霸韓後是否曾對韓國瑜表示過關心？侯友宜說，所有朋友都要關心支持打氣，這是人之常情；韓有可能被侯延攬做部會首長？侯說，都要看韓有沒有意願，不過依照他對韓的熟悉度，其實不用問來問去，讓韓好好休息沉澱。此外，衛生福利部長陳時中最近接受電視台專訪，對於參選雙北市長，他鬆口說「人生每一樣事情都有可能。」侯友宜回應，參選是每個人的權利，依陳的滿意度目前是數一數二，參選總通也不為過，要參選總統、市長、或是不選都可以，都給予尊重，「我只鼓勵一件事，做你自己，你想做、願意面對挑戰你就去做。」