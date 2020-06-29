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挺藍委行動！朱立倫：請全民監督「一黨獨大」民進黨

記者 陳弘志 / 台北報導-2020-06-29 12:58:04
▲國民黨前主席朱立倫(左一)、國民黨立院黨團書記長蔣萬安(左二)。( 圖 / 朱立倫辦公室提供 )
因為陳菊被提名為監察院長，因而佔據立法院議場的國民黨立院黨團今天(29)中午被民進黨強制清場，前國民黨主席朱立倫今天聲援藍委行動，他呼籲社會全民共同監督民進黨的執政作為。

朱立倫表示，民主政治必須監督制衡，他反對一黨獨大，且監察院不能球員兼裁判，他請社會、媒體共同站出來監督民進黨。

▲陳菊提名監察院長爭議一覽表。(圖
▲陳菊提名監察院長爭議一覽表。(圖 / 國民黨引用，翻攝自網路)
朱立倫臉書： https://www.facebook.com/llchu/

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