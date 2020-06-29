三倍券7／1預購不得兌現　還有防偽三大招

振興三倍券即將上路！今（29）天行政院召開記者會說明三倍券的防偽辨、識及使用方法，民眾在收到三倍券時記得先「看一看、摸一摸、轉一轉」確認三倍券真偽；同時，行政院也提醒民眾，若有私下交易、收購行為，將依三倍券發放辦法，取消兌款資格，並視情況開罰。經濟部長王美花表示，三倍券紙本規格與真鈔相同，可用「看一看、摸一摸、轉一轉」的方式辨識真偽；共有5張200元與4張500元，且印有序號，民眾可透過紙本圖案辨識不同面額。此外，每張三倍券皆有序號，但封套會把序號遮住，在領取時不會被看見；如請人代領，代領者須在封套簽名，讓民眾可安心領券。只要是中華民國國民、國人的配偶可以領取；王美花也提醒，三倍券只限制不可用於買菸、繳水電費或卡費、購買金融商品或儲值票券等，其他包括實體店家、攤商、藝文表演跟運動賽事皆可用三倍券消費。此外，在私人交易部分，王美花也強調，政府不贊成私人交易，禁止民眾用現金向他人收購三倍券，不過店家買賣獲得三倍券後，可用三倍券再去購買原料等，做正常的商業流通。經濟部中小企業處長何晉滄也說，若發現有收購行為，情節重大者，可取消兌領款項的資格，未來將由經濟部接受民眾檢舉，將視情況處罰。三倍券防偽三步驟：步驟一、看一看：將三倍券向上迎光檢視，可看見左下角隱藏面額數字，呈深色的顯現，旋轉90度之後，會變成反白數字，以直立面額數字，作為正反面套印圖案。透光檢查，正、反面圖案可精確組合重疊，迎光透視，可看見不固定位置層次分明的梅花圖案，振興3倍券右側波浪紋的外廓線條，有連續重複的TAIWAN小字，整張3倍券的纖維絲，呈現不規則分布，在一般光源下可看見紅色纖維絲，此外，在紫外光源照射之下，會顯現紅、綠、藍三色螢光纖維絲。步驟二、摸一摸：三倍券有印紋與浮凸符碼，民眾用手觸摸即可感覺墨紋凸出於紙面。其中，500元面額在左右兩邊，有3條浮凸符碼，200元面額則是在上下兩邊。步驟三、轉一轉：輕轉振興三倍券，在左上角的面額數字，會呈現金色與綠色的變化。