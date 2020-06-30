巷仔內／為何國民黨只撐20小時？太陽花卻23天

▲立法院國民黨團29日在議場對民進黨肢體攻防。(圖 / 記者呂炯昌攝)

▲立法院國民黨團29日在議場對民進黨肢體攻防。(圖 / 記者呂炯昌攝)

▲陳菊與施明德合照，地點在早期的全國黨外助選團總部。（圖／翻攝施明德臉書）

國民黨立院黨團因為反對總統府前祕書長陳菊被蔡英文總統提名為監察院長，仿效太陽花行動，由藍營立委集體佔領立法院議場，但為何短短20小時即被攻破，太陽花卻長達23天？癥結在哪？這兩場立法院議場被攻佔的行動，都沒有動用警察權清場，但國民黨28日下午發起的佔領行動，在民進黨籍的立法院長游錫堃積極處理下，很快就動用油壓剪破門而入，並由席次優勢的民進黨立院黨團「自行動手」抬離藍委後，把主席台搶回來。在國民黨團開直播下，許多民眾可以清楚看見，29日上午的議場大門，從油壓剪介入，到大門被慢慢拆開，鐵鍊依序被剪開，堆置在大門處的椅子一張張被推離，然後綠委一個個進場，前後花不到一個鐘頭。原來就技術層面而言，即使立法院議場大門被上了鐵鍊，門口堆置大量的椅子，只要一個小時就可以移除障礙。為何國民黨一個小時就被攻破大門，太陽花學運卻撐了23天？時間返回 6 年前的 2014 年 3 月 18 日，當時學生進入國會議場後，雖然當時的行政院長江宜樺已命令鎮暴警察集結，準備執行驅離，但立法院長王金平之後表態不願驅離學生，導致清場指令無法執行，是兩者最大的差異，但除了王金平與游錫堃的藍綠議長差別之外，還有外部因素。當學生佔領國會議場後，經過新聞媒體的傳播效應，過了數小時，數百名力挺學生的民眾開始在立法院周邊馬路上集結靜坐，強調聲援與「保護」議場內部的的學生。隨後，謝長廷、蔡英文等民進黨政治人物陸續趕抵現場，表達支持學生的立場，在政治介入的效應下，支持學生留在議場的輿論加大，擔心造成周邊民眾情緒失控，也成為馬政府必須顧及的阻力。3月23日，當時的總統馬英九舉行中外記者會，他向學生隔空發表談話，也強調不會退回服貿協議。當天晚上，隨即有學生發動另一波「佔領行政院」行動，雖然同樣有數百人侵入行政院，但在江宜樺身為行政院長，他堅持清空下，優勢警力僅花數小時，於隔天24日清晨5時就完成任務。做與不做，同樣都要付出代價。當時排除萬般阻力的江宜樺雖然完成「驅逐」任務，但事後付出訴訟與政治壓力的龐大代價；至於當時選擇「不驅逐學生」的王金平，也同樣在藍營內部付出沉重代價，甚至影響他代表藍營角逐2020年總統大選。就技術層面上，「驅逐、清空」都是可行的，沉重的是後續的政治效應。民進黨籍的立法院長游錫堃，想畢也是經過一番政治衡量，做出破門的決定。太陽花當初有多達 200名以上的學生衝入立法院，前一天還有台灣守護民主平台、台灣教授協會等多個組織發表《捍衛民主120小時行動聲明》，顯示全案早在案發之前，相關人士曾在各大專院校、青年、學生族群宣教、醞釀與發酵，做了動員龐大且長足的準備，與這次國民黨團 30 幾名立委秘而不宣，連助理都被蒙在鼓裡，有天壤之別。另外，「反中」情緒的熟成發酵，造成當時民間有大量輿論支持太陽花運動；反觀現在的國民黨團佔領行動，在民進黨大勝2020年選舉不久，透過民意取得絕對多數席次下，許多民眾認為，立法院通過陳菊接掌監察院長是時間早晚的問題，也導致兩者在情緒凝聚上有所差別。看來在技術層面上，清理議場都可以做到，「23天」和「20小時」的差別，可能只在政治砝碼的秤重與角力。