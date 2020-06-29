李眉蓁競總團隊出爐　謝龍介任發言人、林鼎超任青年團長

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊名單今(29)日出爐，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任。(圖／李眉蓁競總提供)

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊名單今(29)日出爐，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，榮譽主委由前立法院院長王金平出任，總幹事是前立委江玲君，國民黨副秘書長謝龍介、高雄市新聞局前局長鄭照新、高雄市議員陳美雅等人任團隊發言人。





副主任委員為陸淑美、曾麗燕、莊啟旺，副總幹事包括吳怡玎、黃韻涵、許烜彰、雷宏毅；發言人團由台南市議員謝龍介領軍任召集人，陳美雅、邱于軒、鄭照新、呂謦煒分任發言人，而青年團團長是高雄市前青年局長林鼎超。



