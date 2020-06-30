為何熱情相挺李眉蓁　龍介仙回應了

﹔

各界高度關注的高雄市長補選，國民黨派出李眉蓁參戰，昨日正式公布競選團隊名單，已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任競選總部主委，立法院前院長王金平擔任競選榮譽主委，發言人團則由國民黨副秘書長謝龍介擔任召集人。

國民黨高雄市長參選人李眉蓁找來國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介，擔任競選團隊發言人團的召集人﹔謝龍介表示，先前即與李眉蓁相識，她主動向他提起，遂應允義務、熱情相挺，畢竟優質的年輕人代表黨出來參選，當然是義不容辭與她一起打拼。謝龍介指出，昨日從高雄回來，基層對李眉蓁印象不錯，「年輕有活力」，而對手陣營是充滿行政資源的投放，這一戰形勢上雖然艱困，但仍「大有可為」。雖然高雄市民投下反對票，罷免了前市長韓國瑜，但不代表我們喜歡陳其邁，謝龍介說，如果高雄市民喜歡陳其邁，2018年他就不會落選了，他認為，陳其邁這次參加補選，感覺好似這是他的囊中物一樣，高雄的鄉親都說，「那就等8月15日投票的結果吧！」。謝龍介認為，李眉蓁的團隊都是年輕人，她將團隊的年輕活力帶出來，也將高雄有無限發展的可能，這種概念帶給高雄市民，會贏得高雄市民的認同，因此，他認為選戰會漸入佳境。謝龍介也強調，對這場選戰抱持審慎、積極、全力以赴，高雄市是可以創造無限可能的城市針對民進黨擔憂投票率偏低，謝龍介指出，「不會啦！他們會使用各種資源，讓投票率不偏低」，如果民進黨會擔心這個，表示他們會做好準備，「民進黨講的話要反著聽」。謝龍介說，必須在50天內進行全面的行銷，因此，李眉蓁的選戰策略必須採取快節奏的選戰，最好「1天當4、5天用」。