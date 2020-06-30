國民黨連抗爭都不會？陳水扁：若用「這招」民進黨抱頭燒

▲陳水扁發文全文。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

國民黨立法院黨團為了抗議總統蔡英文的監察院長人事案，日前突襲式破壞立法院議場大門，並從內部以「自囚」的模式佔據議場，不過抗爭只持續 20 小時便遭到清場。對此，前總統陳水扁表示，「國民黨連議事抗爭都不會？！」更直言若國民黨的訴求是「立即修憲廢除考監兩院」，民進黨政府才會「抱頭燒」。國民黨「攻佔」立法院的行動，在民進黨籍的立法院長游錫堃積極處理下，並未動用警察權，而是由席次優勢的民進黨立院黨團「自行動手」，用油壓剪破門而入，並一一把藍委抬離，不到一個鐘頭就完成清場。國民黨立法院黨團若是想再上演一次太陽花，顯然是失敗了。陳水扁昨（29）晚在臉書發文表示，「國民黨連議事抗爭都不會？！」指出比起 318 太陽花學運占據議場反一中反服貿，國民黨團 628 的抗爭訴求只針對一個人顯然差多了。陳水扁認為，陳菊從美麗島事件為台灣民主扛十字架，歷任國大代表、北高兩市社會局長、勞委會主委、三連霸高雄市長、府秘書長。「歷練品操一點都不輸國民黨籍總統提名院長人選，更是首任國家人權委員會主委最佳提名人」。陳水扁最後更「傳授」國民黨抗爭之道，「如果國民黨團訴求立即修憲廢除考監兩院，籲請總統不再提名監察委員，跟阿扁總統有三年沒有監委一樣。民進黨政府才要抱頭燒呢？」（編輯：倪浩軒）