國民黨爆料：陳菊有「5大愛將」和「4大市府貪瀆」爭議

對於立法院即將在七月表決總統府前祕書長陳菊被提名為監察院長的人事同意權，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇與黃子哲30日指出，陳菊任內有「4大市府貪瀆」和「5大愛將」涉及洗錢等爭議，陳菊若出任監察院長有高度爭議。王育敏表示，陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊爭議不斷，包括被監院彈劾 3 案，糾正 30 件，被調查的總數達 58 件；陳菊在高雄執政 12 年 ( 2006-2018 )，其市府團隊貪瀆和偽造文書總共 105 件、194 名公務人員被起訴。國民黨根據地檢署起訴和法院判決的案例，列舉陳菊市府團隊知名的貪瀆案件，包括：1. 陳菊愛將趙嘉寶擔任高雄世運基金會副執行長期間，藉故向廠商勒索索賄，2014年11月判刑11年定讞，但趙嘉寶沒有按照判決入監服刑。趙嘉寶從2015年6月被通緝，視司法如無物，仍到處趴趴走，不斷地在臉書貼上自由逍遙的照片，嘲諷國家公權力，直到2019年4月25日於墾丁大街被逮。2. 陳菊2006選舉的幕後軍師蕭裕正，擔任高雄市環保局長期間，被控指示清潔隊員參加競選活動(李昆澤競選總部成立大會)換取加班費，最後被判刑2年確定。3. 陳菊任內的高市府養工處前分隊長康明璋因業務之便收受賄賂，不僅要營造公司幫忙繳車貸，甚至拿了出國和養小孩的錢。高雄地院一審依違反貪汙治罪條例判有期徒刑4年2個月，褫奪公權3年，公懲會也決議撤職，並停止任用2年。4. 陳菊任內的高雄市政府經濟發展局科員林煥祈，涉嫌利用職務機會詐取財物罪，經高雄高分院判決，處有期徒刑7年8月，褫奪公權5年。高雄市政府移送公務員懲戒委員會審理，案經判決林煥祈撤職並停止任用2年。另外，國民黨也列出「陳菊愛將」們的爭議：1. 前高雄市副市長吳宏謀被調查出，就是2014年7月31日高雄氣爆事件中關鍵箱涵的發包人，雖然短暫下台，但他隨著陳菊歷任各項官職，每逢出事後，官卻越做越大，顯見後台強硬。2. 前高雄市祕書長趙建喬，擔任高雄工務局養工處長時因氣爆案被起訴，但仍受陳菊賞識一路升官，最後因當年負責氣爆的管線設計監造，二審被判刑三年半。3. 曾任高雄市祕書長的李瑞倉，之後出任金管會主委，卸任後轉任國營事業中華投資公司董事長，被爆料捲入獵雷艦案的慶富集團喬貸款，並涉嫌內線交易及洗錢。4. 前高雄市政府海洋局長王端仁是陳菊嫡系子弟兵，替慶富商議取得高雄興達港廠房用地，因偏袒特定廠商被監察院彈劾。5. 前高雄市副市長陳金德，因任內經營宜蘭農舍民宿以及文創公司，違反公務員禁止經營商業規定，被監察院彈劾，並移送公務員懲戒委員會審理後被判申誠。國民黨強調，陳菊過去在黨外爭取過人權，但不能掩飾她的團隊貪贓枉法事實，更不能作為她擔任必須秉持公正客觀立場的監察院院長的理由，蔡英文總統應撤回名單。