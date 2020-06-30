佔領議場只撐20小時被噓爆　國民黨：改變策略繼續抗爭

為反對總統府前祕書長陳菊被蔡英文總統提名為監察院長，國民黨立委仿效太陽花學運，由藍營立委集體佔領立法院議場，只佔領短短20小時即被民進黨立委人數優勢強力清場，引發質疑藍委戰力不如太陽花學運，甚至親藍名嘴也痛批不如回家吹冷氣。國民黨立院團對此表示，對於各界批評會虛心檢討，會不斷改進策略繼續抗爭。

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.30）

國民黨團總召林為洲今（30）日表示，凸顯訴求才是抗爭的目的，抗爭更最要目的是反對陳菊擔任監察院長，有沒有達到加強政黨主張的訴求，過程當中有很多檢討的缺失，包括進場、過程與退場，對於各界的批評我們都會虛心檢討，作為下一次抗爭改進的方向。媒體詢問下一次抗爭會要求開冷氣嗎？林為洲說，有主動打電話給立院秘書長林志嘉、立法院長游錫堃，問他們開燈、開冷氣的慣例與規定。他們回答說「沒有」，所以我們就決定不要開。針對名嘴黃智賢質疑為何不佔領立院全程直播，還傻眼狂問「人呢」？林為洲說，應該要不斷電直播才能達到抗爭的目的，讓大家看到我們的訴求，抗爭的人要輪流上陣。至於能不能撐三天，「看要不要暴力」，大家想像我們是固守主席台，我們是被拉的人，處於被動，要選擇要不要反抗，3個人拉一個人一定會把我們拉走，時間要持續、要不要反抗，這都是我們要檢討。對於立委謝衣鳳與鄭正鈐在議場內被民進黨立委誤認為國會助理，林為洲說民進黨委員也太不認真，要打仗也要搞清楚你的敵人是誰，他笑說「對這兩位委員是一種污衊」，人家是委員怎麼被說是助理，不過可能委員也要加強曝光。