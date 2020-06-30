影／藍營力反陳菊　賴清德建議：朝野有共識可廢考監兩院

國民黨立院黨團28日突襲佔領立法院，抗議總統蔡英文提名陳菊任監察院長

賴清德指出，只要監察院存在的一天，總統就有責任要提名，立法院的責任則是行使同意權，如果不這樣做的話，都算是違憲；因此，今天蔡英文總統基於憲法的要求，將名單送到立法院，不分朝野，也都有責任進行實質審查。

▲賴清德參觀黑橋牌觀光工廠。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.30）

如果國民黨現在已經同意廢除監察院的話，大家可以形成一個共識，這是最後一次大家進行實質的審查，然後共同修憲，把考、監兩院廢除掉，賴清德強調，這才是一個進步的作法，如果說沒有辦法廢掉，只是進行抗爭的話，我相信國人應該也不會支持。

賴清德認為，其實在進行審查的時候，可以針對監察院院長、被提名人陳菊的每一件事情，提出來質詢，賴清德相信，陳菊一定有能力給予非常好的答覆，如果說不針對陳菊進行實質的審查，而只是說她在高雄市市長期間有多少的糾正，賴清德指出，「這不夠公正、客觀」。

賴清德說，陳菊在高雄主政十二年，合併前四年、合併後八年，總共有十二年，大家可以看看，不論是台北市郝龍斌市長，或是新北市朱立倫市長，甚至之前的周錫偉市長，這十二年當中，哪一個施政被糾正的案子比較多？不難看出，其實，在北高三個城市裡面，高雄市陳菊市長主政的時候，被監察院糾正的案件是最少的。

賴清德強調，如果委員對陳菊有任何的意見，可以在審查的時候提出質詢，陳菊早期從事民主運動，也曾被關進黑牢，對人權的堅持從來都沒有任何退縮，陳菊也擔任過台灣人權基金會理事長，對台灣的人權其實是用心非常非常的多，貢獻也非常大。

陳菊被提名為監察院來負責人權委員會，我覺得是非常適當，賴清德再次強調，進入實質的審查，然後針對每個委員想要知道的部分提出質詢，「我相信陳菊被提名人一定有辦法好好的答覆」。

，副總統賴清德今（30）日參觀黑橋牌工廠時表示，若國民黨已同意廢除監察院，大家可以形成共識，修憲把考、監兩院廢除掉，才是進步的作法；如果說沒有辦法廢掉只是進行抗爭的話，國人應該也不會支持。