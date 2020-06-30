港版國安法全票通過！陸委會：北京背棄對香港承諾

中國全國人大常委會今（30）日表決通過港區國安法草案，獲162名常委全票通過。陸委會痛批，港版國安法立法等於

▲台灣民眾黨發言人楊寶楨。(圖/記者呂炯昌攝)

北京背棄對港承諾，香港核心價值漸失，國際地位受到衝擊。陸委會發布新聞稿表示，中國大陸擅訂「港區國安法」等手段，續緊縮對港掌控，香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。陸委會表示，受全球經濟增長放緩、美中貿易摩擦、香港情勢不穩定及肺炎疫情等多重因素影響，香港GDP、就業、出口等多項經濟指標均現疲弱。北京持續深化粵港澳大灣區建設，以及經濟惠港融合措施，企圖消解港人不滿，惟陸港矛盾叢生。陸委會指出，國際評比機構就香港對中國大陸高度依賴提出警示，多次調降香港評比，其中美國傳統基金會在今年3月發布的調查結果，香港更喪失蟬聯25年的全球最自由經濟體地位。而美國因中國大陸執意推動「港區國安法」，研擬取消香港獨立關稅區地位、出口管制等領域之特殊待遇，後續具體措施，以及對香港經濟與國際金融中心地位等影響，備受各界關注。陸委會強調，民主自由與人權法治為臺港共享的普世價值，我朝野均非常關注及支持香港人民的民主訴求，政府也持續密切關注香港情勢發展，並提供國人及港人必要的協助。包括去年11月香港中文大學與理工大學發生警民衝突，政府相關單位協助在港台生平安返臺；日前並公布「香港人道援助關懷行動專案」，設置「臺港服務交流辦公室」（7月1日正式營運），提供港人來臺就學、就業、投資創業、移民定居等專案諮詢與協處服務。台灣民眾黨發言人楊寶楨回應「港版國安法」強勢通過表示，此舉將習近平主政下的強硬手腕外顯化。因為對習而言，要選擇強硬對付香港民主，因為民主不利於中共穩定，寒蟬效應已經在香港泛民各派和社運人士中蔓延。民眾黨呼籲中國政府，北風再強，只會讓人更挽緊披風，只有陽光，才能驅散人心的恐懼。