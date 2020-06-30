影／蔡：我比馬提的監委好！馬：好好看看自己提的名單

蔡英文總統本次提的監委名單是否比馬英九時期好？蔡英文今天(30)上午受訪表示，這是一份不錯的名單，「比他（馬英九）提的好，更具有進步性」；馬英九辦公室下午回應「陳菊既是總統心腹幕僚長，也是民進黨派系要角，在高雄市長任內，市府遭監院立案調查件數高達58件，已糾正達30件」、「請不要自欺欺人，自我感覺良好，好好看看自己提的名單」。馬前總統辦公室今天表示，陳菊市府被監察院立案調查件數高達58件，已糾正達30件，還有些尚未結案，若陳菊當監察院長，這些案子還查得下去嗎？有這麼大的利益衝突，陳菊還可以不主動迴避嗎？縱觀其他監委被提名人，多數與綠營關係密切，甚至有案在身，國人能期待他們獨立行使監察權，摘奸發伏、整飭官箴嗎？馬前總統對蔡總統酬庸式的提名感到驚愕，請蔡總統三思。馬前總統辦公室指出，沒有比較，就沒有傷害。外界就是經過比較，才發現蔡總統提的人選是如此不堪。請蔡總統不要自欺欺人，自我感覺良好，好好看看自己提的名單。若蔡英文還是覺得這份大倒退的名單，是一份「不錯的名單」，表示蔡總統用人標準就是如此，與望治心切的民意落差太大。馬前總統辦公室說，馬英九任內兩次提名的監察院長人選王建煊與張博雅，都非國民黨籍，監委也多為無政黨色彩人士。反觀蔡總統上任後，從第五屆監委補提名，到這次第六屆監委提名，都是以黨派利益、擴張權力為考量，把監察委員當作民進黨的「內閣閣員」，損害監察院超黨派、獨立憲政機關的定位。