為陳菊辯護　民進黨呼籲國民黨不要再抹黑潑髒水

針對陳菊將出任監察院長，藍綠持續攻防！國民黨今（30）日舉行記者會，質疑陳菊貪腐團隊現形，陳菊不適任接掌監院，民進黨則發出新聞稿回應，請國民黨不要再為了政治鬥爭之目的，對陳菊進行抹黑、潑髒水，更不要扭曲、抹煞高雄市政府所有人過去努力的市政成果。抹黑或杯葛議事，都不會受到社會輿論所認同。民進黨發言人顏若芳說，如果國民黨真的在意監察院，就該依循立院議事程序進行同意權的審查，或是站在主流民意這邊，勇敢面對廢除考監兩院的修憲議題。顏若芳表示，對於國民黨一再以高雄市府遭監察院彈劾3案、糾正30件不實資訊，來抹黑陳菊，民進黨及陳菊辦公室早已回應說明過，很遺憾的，國民黨在昨日霸佔立院議場不成後，今天又繼續以含沙射影的方式抹黑陳菊。民進黨再次強調，陳菊個人除了政治黑牢6年，從未被司法判刑，更從未被彈劾，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨斷章取義做不實渲染，不但無助於政治文化的進步，更凸顯想掩飾自身政黨改革受阻，內部路線分歧，核心理念模糊不清的事實。顏若芳說，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言，對陳菊進行造謠抹黑，以及假借要求退回提名，杯葛立法院議事進程，其背後動機，不禁讓人質疑，國民黨日前喊說要修憲廢考監兩院，要憲政改革，根本是假改革，遮蓋無法拋棄五權憲法這神主牌的遮羞布。顏若芳表示，國民黨以監察院的彈劾、糾正，來誣指陳菊及過去高雄市府團隊是貪腐、弊案纏身，她要提醒國民黨，慶富案是馬英九時代的弊案，事實上，高雄市政府並沒有人被起訴，若按照國民黨硬要牽拖的邏輯來看，朱立倫不論是在桃園縣長任內的副縣長葉世文，還是新北市長時期的副市長許志堅，都因收賄貪瀆被收押，且遭監察院彈劾，朱立倫是不是也算是貪瀆、弊案纏身？朱立倫竟還有資格代表國民黨參選總統？針對國民黨指陳菊德不配位，民進黨難道沒有其他人選？顏若芳表示，陳菊在台灣民主運動發展上，積極參與台灣重要的人權與民主轉型工作，在台灣民主開放後，在地方治理的表現上，高雄市政成績多獲肯定，推動高雄市政大步向前，絕對是擔任監察院長的最佳人選。