賴清德為香港加油　呼籲港人不要放棄信仰與勇氣

中國全國人大常委會通過港版國安法，副總統賴清德透過臉書表示，中國人大常委會踐踏民主潮流、摧毀「港人治港、高度自治」的承諾，通過所謂港版國安法，他要強烈譴責。賴清德也為香港加油，期盼香港人民不要放棄最珍貴的信仰與勇氣。賴清德說，發生在香港的一切，台灣人感同身受。台灣也歷經多年痛苦掙扎，才蛻變為現在的民主國家。賴清德指出，我們深信自由與民主是人民基本的權利，會持續與全世界民主國家捍衛民主價值，呼籲中國與港府切勿一再毀諾，應傾聽民意，更期盼香港人民不要放棄最珍貴的信仰與勇氣，香港加油。