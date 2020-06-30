李眉蓁團隊不容小覷？港媒曝謝龍介「決勝關鍵」：沒意外

▲謝龍介認為，高雄市長補選這一戰，雖形勢艱困，但國民黨仍大有可為。（圖／記者陳聖璋攝）

經過台灣政治史上首宗罷免地方首長成功後，國民黨宣布高雄市長候選人為李眉蓁，而其競選團隊名單曝光同時，也引發各界熱議。其中競選團隊發言人團的召集人找來國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介，對此就有港媒分析謝龍介可能是團隊背後經高人指點所推派的人選，並具備了「兩大特色」能夠協助競選。

綜合港媒《中評社》分析，李眉蓁會找謝龍介作為召集人的關鍵因素有兩項，首先是謝龍介跟韓國瑜的關係眾所週知，加上流利的台語口條能獲普遍高雄市民青睞。此外，由於謝龍介在台灣政治圈具高度知名度，邀請他擔任召集人，其他人不會有太多意見。

▲高雄市議員李眉蓁披戰袍，接受國民黨徵召出戰高雄市長補選。（圖/國民黨提供）

而針對李眉蓁的發言人團成員，《中評社》也分析表示包括議員陳美雅、邱于軒、前高市府新聞局長鄭照新、曾在國民黨中央政策會任職的呂謦煒，各個都是辯才無礙，反應靈敏的戰將，而青年團團長選擇前高市府青年局長林鼎超，期待能為李眉蓁進行發言與辯護。

此外，該篇評論也認為在高雄議長許崑源逝世後，這場補選之戰國民黨組織籌建順利，尤其王金平重新被拱上榮譽主委，背後的農會力量以及許崑源遺孀林絲娛仍擁有很強大的人脈網絡，特別是從名單看得出李眉蓁父親李榮宗，在背後操刀整合地方勢力的實力，最後也表示李眉蓁這份「藍營大團結」的名單不容小覷。（編輯：楊智傑）