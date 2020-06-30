影／遭控推打邱議瑩　洪孟楷怒PO影片澄清：暴力民進黨

為反對總統府前祕書長陳菊被蔡英文總統提名為監察院長，國民黨立委仿效太陽花學運，由藍營立委集體佔領立法院議場

▲洪孟楷臉書全文。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

▲影片中的第 10 秒開始可以看到，洪孟楷和邱議瑩發生激烈拉扯。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

，而國民黨立委昨從立法院議場被驅離期間，國民黨立委洪孟楷直指民進黨立委吳秉叡從後方勒住脖子，形同殺人，而民進黨則指控洪孟楷攻擊立委邱議瑩，對此洪孟楷於今（ 30 ）日 PO 出一段影片澄清強調「是邱議瑩先動手」，引起熱議。洪孟楷今日在臉書上 PO 出一段影片表示「事實大逆轉」，直言「影片會說話！原來是邱議瑩對洪孟楷動手！是邱議瑩委員手出腳出，要阻擋洪孟楷進入議場，洪孟楷並沒有對女性委員動手！」同時更呼籲「民進黨不要轉移焦點、含血噴人！吳秉叡請向社會大眾道歉！」文末更 11 字痛批「暴力民進黨、說謊精執政黨」，而從影片中的第 10 秒開始可以看到，洪孟楷和邱議瑩發生激烈拉扯，洪疑似遭邱議瑩拉扯而往前跌倒，隨後場面一度混亂，邱議瑩及其他立委便發生劇烈的肢體碰觸。影片曝光後，立即遭到大量網友轉發，就連顏寬恒都來留言「邱議瑩不意外，我以前也被他咬」，其他網友則留言表示「看來選立委，市議員要先練防身術一點沒錯，自保很重要」、「超誇張，打人喊救人哦！帶什麼手套」、「委員應該提告，否則只是更助長他們的無法無天」、「自己貼自己撞人的影片真是好棒棒，壞人先告狀」、「原來邱委員會踹門之外還會打人」、「邱議瑩也不是第一次這麼粗暴了」。（編輯：王柏文）