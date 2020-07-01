年輕人不喜歡國民黨？連勝文爆料：與韓國瑜有關

國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長連勝文今天(1)在廣播節目指出，許多年輕人不喜歡國民黨，不是九二共識的關係，有很高比例可能是韓國瑜任期的問題。對於國民黨改革委員會目前在檢討九二共識，連勝文認為究責九二共識是很大的問題。他指出，自己接觸過一些民調專家，九二共識不是年輕人不喜歡國民黨的主要原因，認為是癥結的比例，不到百分之十，甚至只有個位數。連勝文說，去年年輕人不投給國民黨，因為九二共識這因素，其實比例非常低，但根據民調，可能與韓國瑜在高雄市長任期內卻去選總統這因素，有非常高的比例。連勝文指出，年輕人對於九二共識，就他所知，根本「不 care」，因為年輕人已經不喜歡國民黨，所以根本就不在乎其細節。連勝文說，年輕人不喜歡國民黨，難道只有因為九二共識嗎？他不相信，因為年輕人不會只有一種面貌，年輕人的面貌是多元的，例如有人喜歡寵物，有人喜歡股票，是很活潑的，各專注在不同的領域，不能用一個東西定義所有年輕人。他說，如果國民黨沉陷在保守心態中，與年輕人有距離、不在乎年輕人，年輕人怎麼會喜歡國民黨？連勝文強調，民進黨以「親中賣台」的標籤貼在國民黨和九二共識上，但他請問，台灣有一寸土地被賣掉過嗎？國民黨當時執政的領空也沒被侵犯過，以前空中飛的都是客機、貨機，現在民進黨執政後卻是轟炸機、戰機，對岸甚至照三餐問候，他認為兩岸戰略最高應該是和平。連勝文說，若要取代九二共識是有疑義的，應該要以九二共識為基礎，隨在外在環境改變調整新的做法，可以有新的論述，但不是改名。