勒脖不該變常態！洪孟楷提告吳秉叡

在上個月29日，立法院議場肢體衝突中，國民黨立委洪孟楷遭到民進黨立委吳秉叡從後方鎖喉。國民黨團今(1)日召開記者會，要求吳秉叡針對此事道歉，而洪孟楷寫好訴狀書，準備在記者會後就上法院提告。洪孟楷表示，勒頸、鎖喉的行為已經超出議場攻防、肢體衝突的底線，如果被容許，未來將成為常態，「上一屆民進黨的蘇震清也對陳宜民掐侯，對人體蓄意攻擊、致人於死，民進黨是慣犯不能縱容。」國民黨立委林奕華則目擊洪孟楷被鎖喉的過程，「因為他年輕力壯，民進黨立委硬要把他拖到議場外，非常多暴力行為，吳秉叡直接勒他脖子，往議場外面拖，旁邊的人在輔助一起把他身體往外，網路帶風向說洪孟楷先打女人，畫面哪邊看到他動手了，這惡意帶風向，是不是要轉移我們占領主席台焦點？」國民黨立委羅明才則嗆吳秉叡應該送紀律委員會處理「世界哪個民主國家抗爭用鎖喉？鎖喉、武器都不行，我們都是選出來的，大家無冤無仇，在這邊對不同理想攻防，但不可能做激烈動作，你做那麼激烈，以後怎麼辦？強度越來越高，這要嚴格禁止，吳秉叡應該送紀律委員會啊！」國民黨團書記長蔣萬安表示，民進黨從2016年取得國會絕對多數後，就漠視在野黨的聲音，逼得國民黨不得不用激烈的方式來抗爭，才演變成日前的議事攻防衝突，「過程民進黨委員竟然採取如此暴力的行為對待國民黨委員，國民黨團也必須對這樣行為強力譴責，支持洪孟楷提告，吳秉叡出來道歉，不希望這樣粗暴的行為在立法院上演。」但民進黨方面也指控郭國文眼鏡遭人摘除，藍委吳怡玎承認是她做的，目的只是希望郭能為了保護自己，先行退場，不要跟他們搶主席台，「我當時覺得是不是自己太過份，我向郭國文道歉，對不起摘你眼鏡，吳秉叡也請你跟洪孟楷道歉，你對他鎖喉。」