三倍券將出包？國民黨揭三大問題

▲國民黨分析三倍券可能出現發放亂象。(圖 / 國民黨提供)

▲國民黨分析三倍券可能出現發放亂象。(圖 / 國民黨提供)

振興三倍券從今天(1)起開放預購，國民黨文傳會主委王育敏今天指出，三倍券的發放出現三大問題，但蔡政府執意不改，未來可能出現亂象。一、經濟部首波印製1200萬份紙本券，數量達國人半數，顯示政府單位預估多數國人喜好使用紙本券。然而，民眾若想直接在現場購買，僅有郵局單一管道，屆時如果領券大塞車，政府是否又要民眾當個「聰明領券人」？二、因振興三倍券的紙本分裝工程浩大，蔡政府在端午連假動用全國三大監獄受刑人，並調度中油、台電兩大國營事業員工協助紙本分裝作業將近一個月，引發國營事業員工不滿，蔡政府是否帶頭藐視專業？難道不能號召志工或委託民間單位負責嗎？三、目前推出的購券、抵用形式複雜，行政院又是教學、又是懶人包，民眾還是看不懂，程序堪稱史上最複雜。對弱勢民眾、高齡長者來說，更是難以理解複雜的回饋規則。王育敏說，細看政府公布的振興三倍券官網中所整理的常見問答區，可發現諸多矛盾之處，例如：一、健身房點數、餐券皆不適用，但同樣有儲值性質的「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票」卻可以使用；二、水電費雖不適用，但電信、瓦斯、天然氣及有線電視等費用卻又在適用範圍內；三、官網上雖特別說明民眾可透過捐贈碼方式將回饋的2,000元捐贈給社福團體，但民眾無法直接將三倍券用於線上捐款，整體而言，適用的標準過於複雜和矛盾，恐怕將成為漏洞，造成第一線紛爭。王育敏強調，國民黨在三倍券方案出爐之初，即提出三項具體建議，包括：一、參考南韓作法，以身分證號尾數，區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠；二、針對無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，直接發放2000元，減輕國人負擔，並減輕排隊人潮；三、政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工賠償。王育敏呼籲蔡政府應該接納國民黨提出的意見，不要因為是在野黨的建議，就刻意不採納。