港版國安法影響台人　國民黨：不應強加在台灣人身上

6月30日中共人大常委會以全票通過《香港特別行政區維護國家安全法》（俗稱「港版國安法」），國民黨對此深表遺憾。有關「港版國安法」第38條規定，外人如果聲援香港或議論香港政治的內容，若涉及該法規定的罪行也可能觸法，文傳會主委王育敏1日呼籲，任何修法都應保障台灣民眾的權益，也不應該影響台灣人赴香港時受到影響，「他們沒有權利強加在台灣人身上」。「港版國安法」第38條規定，不具有香港特別行政區永久性居民身份的人，在香港特別行政區以外，針對香港特別行政區實施本法規定所犯罪， 適用本法。另外第36條規定，犯罪的行為或者結果，有一項發生在香港特別行政區內的，就認為是在香港特別行政區內犯罪。在香港註冊的船舶或者航空器內，實施本法規定所犯罪的，也適用本法。國民黨今天嚴正呼籲彼岸，指出《香港基本法》原則上將國安立法授權香港自行制定，希望未來有待讓香港自行立法或修法，方符合中共當局對於香港所作「港人治港、高度自治」的承諾。針對港版國安法訂立的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，國民黨呼籲中共當局，務必運用智慧，自我克制，不要介入香港地區國安法執法過程，更應避免干預香港地區司法獨立，使得原本「港人治港、高度自治」，從勉強維持雙贏走向兩方皆輸的局面，國民黨也呼籲港府和香港立法、司法機構都能堅定捍衛香港高度自治，維護自由傳統。國民黨強調，中華民國是依據國父孫中山的三民主義所創立的主權國家，更是亞洲第一個廣受承認的民主共和國，中共應確實體認「一國兩制」在台灣沒有市場，以及中華民國已在國際上存在109年的事實，以對等協商的和平方式處理台海兩岸主權爭議。