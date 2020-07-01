台港服務交流辦公室成立　林飛帆：撐港新起點

港版國安法昨（30）日生效，民進黨副秘書長林飛帆今（1）天接受訪問時表示，今天由陸委會主導的台港服務交流辦公室已經成立，但這並不是援助港人的據點，而是起點，未來台灣會持續進行對港人的援助工作。中國全國人大常委會昨日以162票全數通過港版國安法，中國國家主席習近平快速簽署主席令，公布該法，即日實施、今日正式生效；日後，違反該法最高可處無期徒刑。林飛帆表示，由陸委會主導成立的台港服務交流辦公室已經正式成立，未來援助港人的行動，很清楚會落實當初總統指示的香港人道援助關懷的行動專案、持續進行，今天這個辦公室的設立並不會是援助港人工作的句點，而是新的起點。林飛帆也感謝自反送中以來，在援助港人的工作上持續提供實質協助的政府單位及民間友人，過程中，有非常多難以向外面說明的地方，但撐香港的工作無疑是由民間與政府共同支撐起來的工作，並向公民社會的支持表達感謝。此外，香港前特首梁振英放話「港人即便到了台灣也有辦法照辦」；對此，林飛帆認為，梁振英的說法與北京政府如出一徹，他們一直把香港追求自由、民主人權的運動，當作是「境外勢力的干預」，甚至是把很多爭取民主的運動貼上港獨標籤，這樣說法與做法根本無助中國對香港的治理與統治，希望北京政府應正視香港人民的聲音。