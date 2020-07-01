「港版國安法」通過　藍綠白高市長參選人有「異」見

上午十點

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▲ 陳其邁七月一日上午到永安區漁會參與漁民節活動。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲吳益政認為兩岸議題不該是選舉才被操作的手法。（圖／記者鄭婷襄攝）

中國人大通過「港版國安法」，國民黨高雄市長參選人李眉蓁今(1)日在岡山欣欣市場受訪時表示，民進黨與其用靜坐方式，倒不如支持國民黨的提案；陳其邁競辦發言人高閔琳則反批選市長應多做功課，高雄不需要「市長候選人實習生」。高雄漁產豐富，七月一日為漁民節，國、民兩黨高雄市長補選參選人一早就勤跑漁鄉，搶攻漁民票；陳其邁先到興達港區漁會，緊接著十一點到永安區漁會，十二點二十分再到彌陀區漁會，一上午連跑三場；李眉蓁上午則前進北高重鎮岡山，並安排數場相關請益之旅，並於上午十一點五十分前往永安區漁會、十二點三十五到彌陀區漁會，雙方避開強碰場面。針對中國人大通過「港版國安法」，引起國際社會注目；對此李眉蓁受訪時指出，國民黨已經提案修法，民進黨與旗靜坐，倒不如用更直接具體的方式，用行動來支持國民黨的修法至於是否延續前市長韓國瑜提出的香港村計畫，李眉蓁則說，「當然會，我們會持續關注香港村議題，而且未來我們是以國際村，全世界的朋友都可以來我們國際村，希望未來讓台灣更國際化」。陳其邁則認為這是對香港的民主法治嚴重的傷害，恐怕會造成整個香港的民主倒退，對於當選市長後是否會提供人道協助，陳其邁表示，他在行政院工作的期間就是負責主持協調，包括整個人道關懷行動方案以及香港事務交流小組的成立，而今交流辦公室已經開始運作，利用《港澳條例》第十八條相關的規定，用專案的方式來做處理，會跟中央密切的合作、也會提供必要的援助，讓香港人在高雄可以住的安心，可以自由自在享受台灣民主的生活。民眾黨高雄市長參選人吳益政也在臉書發文，表達反對港版國安法的立場，認為中共未經香港人同意就通過香港國安法，這不是現代法治政府應有的國家行為，中國共產黨領導的中國，號稱經濟、軍事大國，卻長期缺乏文明法治精神，根本沒有真正大國該有的思維、最終絕對無法贏得世界的信賴與尊敬，但兩岸議題不該總在選舉時被有心人用來宣傳跟消費；強調他的兩岸思維自始自終從沒改變，看重「實踐」勝過「說嘴」，「自由、民主、法治」是生活中平常就會去實踐的信念！