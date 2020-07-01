「港版國安法」通過　藍綠白高市長參選人有「異」見

中國人大通過「港版國安法」，國民黨高雄市長參選人李眉蓁今(1)日在岡山欣欣市場受訪時表示，民進黨與其用靜坐方式，倒不如支持國民黨的提案；陳其邁競辦發言人高閔琳則反批選市長應多做功課，高雄不需要「市長候選人實習生」。
高雄漁產豐富，七月一日為漁民節，國、民兩黨高雄市長補選參選人一早就勤跑漁鄉，搶攻漁民票；陳其邁上午十點先到興達港區漁會，緊接著十一點到永安區漁會，十二點二十分再到彌陀區漁會，一上午連跑三場；李眉蓁上午則前進北高重鎮岡山，並安排數場相關請益之旅，並於上午十一點五十分前往永安區漁會、十二點三十五到彌陀區漁會，雙方避開強碰場面。
針對中國人大通過「港版國安法」，引起國際社會注目；對此李眉蓁受訪時指出，國民黨已經提案修法，民進黨與旗靜坐，倒不如用更直接具體的方式，用行動來支持國民黨的修法！至於是否延續前市長韓國瑜提出的香港村計畫，李眉蓁則說，「當然會，我們會持續關注香港村議題，而且未來我們是以國際村，全世界的朋友都可以來我們國際村，希望未來讓台灣更國際化」。
陳其邁則認為這是對香港的民主法治嚴重的傷害，恐怕會造成整個香港的民主倒退，對於當選市長後是否會提供人道協助，陳其邁表示，他在行政院工作的期間就是負責主持協調，包括整個人道關懷行動方案以及香港事務交流小組的成立，而今交流辦公室已經開始運作，利用《港澳條例》第十八條相關的規定，用專案的方式來做處理，會跟中央密切的合作、也會提供必要的援助，讓香港人在高雄可以住的安心，可以自由自在享受台灣民主的生活。
民眾黨高雄市長參選人吳益政也在臉書發文，表達反對港版國安法的立場，認為中共未經香港人同意就通過香港國安法，這不是現代法治政府應有的國家行為，中國共產黨領導的中國，號稱經濟、軍事大國，卻長期缺乏文明法治精神，根本沒有真正大國該有的思維、最終絕對無法贏得世界的信賴與尊敬，但兩岸議題不該總在選舉時被有心人用來宣傳跟消費；強調他的兩岸思維自始自終從沒改變，看重「實踐」勝過「說嘴」，「自由、民主、法治」是生活中平常就會去實踐的信念！