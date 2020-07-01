外交突破！我國與非洲索馬利蘭互設代表處

外交部長吳釗燮今（1）日宣布，我國與非洲國家索馬利蘭簽訂雙邊議定書，將互設代表處，因受疫情影響，正式揭牌日期還待磋商，而兩國代表將由資深外交官擔任，持續深化自2009年以來建立的互動關係，將對就業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域展開合作。吳釗燮表示，兩國政府同意以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構。雙方將秉持互惠互利的精神，在漁業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域進行合作。吳釗燮進一步說明，他在今年2月26日時親自與來訪的索國穆雅辛外長（H.E Yasin Hagi Mohamoud)共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，我方人員也已於當日進駐索國，設處相關作業持續進行中，但由於受疫情影響，正式揭牌的日期將由雙方進一步磋商。吳釗燮強調，我國自2009年起與索馬利蘭逐步建立良好的互動關係，雙方在提升海事安全、醫衛合作及教育合作等領域進行合作；未來兩國代表處正式設立後，雙方將在漁業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊領域展開合作，相信在兩國政府充分支持下，定能深化互惠互利的友好關係。針對媒體提問為何是用「台灣代表處」名稱而非中華民國，沒有建交不設大使館是否有其他考量？吳釗燮回應表示，兩國在一開始商談是採取開放的態度，最後討論結果認為以代表處的設立最符合彼此的關係，也因為雙方不是建立邦交關係，因此使用「台灣代表處」名稱，同時也有遵照1962年的《維也納公約》來處理彼此外交人員的外交豁免權，這是具有高度官方代表處的關係。吳釗燮還指出，國際上有8個國家或地區與索馬利蘭具有官方性質代表處的關係，索國同時也在12國家設立代表處，我國跟其他國家的做法並沒有不一樣的地方。