同為國際孤兒　我國與「非洲之角」索馬利蘭的淵源

外交部長吳釗燮今（1）日宣布，我國與位在東非的索馬利蘭共和國將互設代表處，且雙邊將派駐資深外交官為代表，但消息一出，索馬利蘭的背景與國際地位也受到質疑，這個有著「非洲之角」之稱的索馬利蘭，真的能替台灣外交帶來突破嗎，還是更加國際邊緣化？索馬利蘭位於東非，曾受英國殖民統治，1991年在索馬利亞內戰後獨立，成立索馬利蘭共和國，首都為哈吉沙，國土面積17.6萬平方公里，約台灣的3.8倍，人口約有390萬人，漁業資源豐富，是國際重要漁場，並擁有豐富的石油及天然氣等礦藏資源，有多家國際油礦公司進駐探勘。索馬利蘭獨立將滿30年，但目前仍未獲其他國家和國際組織正式認可，甚至被認為是索馬利亞境內的自治體。雖未得到其他國家及國際組織的承認，但實際上索馬利蘭是一個「獨立政治實體」，曾歷經過三次總統選舉，且與英國、衣索比亞、比利時、土耳其、加拿大等國都有政治上的往來，索國也在全球12個國家包括美國、英國、加拿大等國設立代表機構，同時也是世界上領土面積最大的非聯合國成員國。至於台灣與索馬利蘭的關係，自2009年起就開始有良好的互動，包括路竹會等民間慈善團體，已經第3度組團赴索馬利蘭義診，共服務索國10個地區，看診人數達2880名，積極協助改善醫療狀況，目前也有3名索國年輕學生透過台灣獎學金機制在台攻讀學位，近期雙方還就新冠肺炎防疫進行醫學交流。而官方之間的接觸，雙邊部長級高層訪問已持續一段時間，醫療、硬體建設和科技等領域都有進行密切合作；2015年馬英九政府時期，索馬利蘭就給予我國人士免簽證入境的待遇，至多可停留90天。此次我國與索馬利蘭關係升溫，據了解，是源自今年2月底外交部接待負責外援的的國合會訪問索馬利蘭，當時並獲得副總統阿巴迪拉曼·胡阿里·法拉赫的接待，且之後索國穆雅辛外長也親自來台灣，與外交部長吳釗燮簽署雙邊議定書，同意互設代表處，並在簽署儀式後，晉見總統蔡英文。雖然索馬利蘭的國際處境與台灣相似，但兩國秉持互惠互利的精神，在農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域進行合作，外交部盼望能持續深化互動關係，以追求民主、自由的努力，並透過踏實外交的原則，彰顯國際友愛的精神