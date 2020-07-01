國安法生效！少年「帶雨衣上街」遭30警包圍　港人全看傻

中國人大常委會昨天火速表決通過港版國安法，並由國家主席習近平簽署公布施行，並於今（ 1 ）日確定生效。時逢香港回歸 23 周年，今年香港警方以疫情為由，禁止歷年皆會舉行的「七一遊行」，民間人權陣線（民陣）則持續號召市民走上街頭，並向往灣仔、銅鑼灣、以及維園等地聚集，引發警民衝突。

根據《香港獨立媒體網》報導，這波衝突逮捕當中，在灣仔街上就一名少年遭到 30 名港警圍捕搜身，該名少年於現場多次高舉雙手並解釋「我什麼事都沒做，為什麼要抓我，我只是站在這裡啊」，但警方則不停

喝斥、推擠該名少年，並於搜出少年攜帶的雨衣後質問「你知道要下雨，是不是要出來搞事」。

▲今（ 1 ）日港版國安法生效，恰逢香港回歸周年，民陣呼籲人民上街。（圖／翻攝自臉書「香港獨立媒體網」）

警方隨即更將封鎖線擴大，同時喝令群眾向後退至莊士敦道和三角街交界。不少灣仔地區的街坊更因為看見港警拘捕這名少年，在旁大喊「香港已經沒有自由了嗎」、「香港如今已成中國了」，不少網友也在底下留言表示「知道會下雨就不能出門嗎」、「帶雨衣出門也不行」、「希望一切平安阿」。

事實上，港版國安法也引起國際關注，在聯合國中人權理事會上有 53 個國家支持中國實施港區國家法；而以英國、美國為首，等 27 個民主國家則聯合發表聯合聲明，呼籲中國政府不要實施港區國安法，並重新思考保障香港人民的集會權利及新聞自由。（編輯：楊智傑）