柯文哲站台能穩贏高雄？王浩宇揭「真實戰況」：不太樂觀

高雄市自「罷韓案」通過後，由市政府參事楊明州接任高雄市代理市長，而市長補選投票將於8月15日舉行。藍綠營分別推舉李眉蓁和陳其邁參選，而民眾黨則由柯文哲力挺，派出吳益政參戰。距離補選不到兩個月，民進黨桃園市議員王浩宇就在臉書透露，目前看來吳益政選情，即便有柯文哲全力支持仍「不太樂觀」。

今（ 1 ）日晚間桃園市議員王浩宇就針對「台灣指標」最新民調結果表示，明明吳益政的知名度較李眉蓁高，且曾經參選過市長、連任五屆議員。「這次他代表民眾黨參選，柯文哲親自陪他掃街、拉抬，民眾黨傾全黨之力輔選，結果到現在支持度只有4%，比上次還低」，並稱選情並不如柯粉認為的那麼樂觀。

▲王浩宇發文表示吳益政選情不樂觀。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

根據風傳媒委託《台灣指標民調》執行調查，有超過五成的高雄市民支持民進黨候選人陳其邁（ 54.6 % ），而國民黨候選人李眉蓁則落後近40個百分點，目前獲得14.4%的支持率，吳益政則位居第三，僅有4%的支持率，此外，針對高雄市長適任度調查，各參選人的適任度分別為陳其邁62.2%、李眉蓁20.6%、吳益政14.1%。

事實上，先前民眾黨主席柯文哲就曾到高雄幫高雄市長參選人吳益政輔選，柯文哲就表示吳益政在地方經得起檢驗，強調「這三個候選人裡面，吳益政是最好的」，並重申其實台灣就這麼大，為什麼老是要分藍的、綠的，只要人才我們就推薦。（編輯：楊智傑）