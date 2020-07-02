藍諷索馬利蘭是分裂國土　質疑蔡政府外交「成果」

政府與非洲索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）互設代表處，國民黨2日表示，索馬利蘭未獲任何國家正式承認，主要因為索馬利亞聯邦共和國（Federal Republic of Somalia）視索馬利蘭為「分裂出去的國土且強力反對」；蔡政府以「台灣」為名，不用「中華民國」為名，與索馬利蘭互設代表處，有待觀察。國民黨表示，中華民國外交處境特殊，長期受到中共當局壓迫以及國際不公平待遇，所以只要能集中有限資源廣結善緣，都應給予肯定。國民黨期望，這次設處能真正符合「踏實外交、互惠互助」原則，且確實有益於我國的國際參與。蔡政府仍未能與索馬利蘭正式建交互設大使館，而是設立「非邦交關係」的代表處，顯然還有努力的空間。國民黨指出，索馬利蘭在全世界並無邦交國，也不為任何重要國際組織所承認。在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，箇中原因仍待外交部解釋，切勿以建立非正式關係所以不一定要用「中華民國代表處」，這種似是而非的理由含混帶過。黨中央表示，在國民黨執政時期，並未將索馬利蘭當作拓展官方或半官方關係的優先對象，因為當時外交的要務是維護正式邦交、拓展與重要無邦交國的實質關係、有意義參與聯合國專門機構。我國外交資源有限，在索馬利蘭設處的人員薪資、加給和承租，或購置館產等地花費頗大，但官方互動頻率與設處實質效益可能很低，國民黨會持續關注後續的效益評估。